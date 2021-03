O legendă a lui Dinamo îl face praf pe Cortacero: “Mi-e frică să nu se întoarcă interlopul ăla!”. Exclusiv

Gheorghe Mihali și Ionel Augustin, antrenorii grupelor U19, respectiv U17 de la Dinamo au câștigat procesul pentru recuperarea salariilor restante. FANATIK a aflat că cei din DDB le-au virat banii în cursul zilei de miercuri.

Astfel, suporterii din programul DDB au reușit să mai acopere din datoriile pe care le are clubul pentru angajați și continuă să strângă bani pentru obținerea licenței. Situația s-a mai liniștit și, din informațiile FANATIK, Dinamo este pe un drum bun pentru stingerea datoriilor stringente și obținerea licenței.

Gheorghe Mihali și-a primit o parte a salariilor restante de la DDB! Îl face praf pe Cortacero

Gică Mihali a vorbit pentru FANATIK despre situația de la club confirmând că a primit o parte a banilor restanți. Antrenorul echipei U-19 de la Dinamo i-a făcut praf pe conducătorii spanioli spunând că se teme să nu revină Cortacero și odată cu el haosul care a domnit la club în a doua parte a anului trecut:

“Lucrurile sunt pe un făgaș bun, cât de cât. S-au mai rezolvat din probleme. Eu n-am mai zis nimic pentru că știu că situația este una foarte complicată. O parte din datorii s-au rezolvat datorită oamenilor din DDB, care fac nebunia asta. DDB-ul este incredibil.

Mă sună și pe mine din Franța, de la Guingamp, de la fosta mea echipă și mă întreabă cum e posibil ca suporterii să țină o echipă întreagă. Le-am explicat că oamenii sunt fanatici, că sunt incredibil.

“Mi-e frică să nu se întoarcă interlopul ăla înapoi, escrocul ăla”

Văd că lucrurile merg bine, dar mi-e frică să nu se întoarcă interlopul ăla înapoi, escrocul ăla. Mi-e frică să nu vină și să spună că are hârtie cu 72%. Dar nu cred că mai are tupeu. El e rupt în fund și nu cred că mai poate să mai…

Bine, am înțeles că legea ar fi de partea lui, dar nu cred că noi, românii, putem să fim atât de proști. Să vină unul, n-are nici bani să treacă strada, un escroc și să facă tot ce a făcut. Te întrebi dacă el a făcut singur tot ce a făcut, dacă n-a avut complici”, a spus Mihali pentru FANATIK.

“Îmi pare nespus de rău că m-am comportat civilizat cu ei. Trebuia să mă comport cu totul altfel”

Fostul internațional a povestit că spaniolii aduși de Cortacero au venit timp ce 5 luni la antrenamente, însă în momentul în care le cerea să rezolve anumite lucruri, rămânea doar cu promisiuni. Mai mult, juniorii au fost nevoiți să își cumpere singuri echipamentele:

“Eu am trăit vreo cinci luni cu oamenii ăia care veneau la antrenamente. Și acum pot să îi suspectez și de altceva. Am avut o problemă disciplinară, am dat un băiat afară și a doua zi a venit cu băiatul de mână să îl primesc. Cine știe ce interese aveau pe aici.

Și le-am zis într-una că lipsesc multe, copii își cumpără singuri echipamentele. Păi e posibil așa ceva? Îmi pare nespus de rău că m-am comportat civilizat cu ei. Trebuia să mă comport cu totul altfel.

Am fost singurul din tot clubul ăsta care am spus după o lună că spaniolii nu am nicio treabă. Cornel Țălnar mi-a zis și el chestia asta când venea la antrenament. N-aveau nici adidași. Am fost singurul care am spus că nu știe nimeni ce hram poartă. De morți numai de bine”.

“Dar eu nu cred că el a fost singur, el a urmărit să bage echipa în faliment”

Gică Mihali este sigur că Pablo Cortacero a avut ca plan să bage Dinamo în faliment și spune că ibericul nu se aștepta ca fanii să îi zădărnicească planurile:

“Am înțeles că el are 72% și că noi suntem o societate comercială. Dar eu nu cred că el a fost singur, el a urmărit să bage echipa în faliment. Ei n-au luat în calcul fanatismul suporterilor de la Dinamo.

Credeți că dacă aș știi de ce ar vrea să bage în faliment echipa nu v-aș spune? Suntem prea mici să înțelegem unele jocuri. Ceea ce știu este că DDB le-a dejucat planurile pentru că nu se așteptau ca fanii să susțină echipa”, a spus Mihali pentru FANATIK.