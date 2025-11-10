O legendă a lui Dinamo vrea să îi antreneze pe „câini”: „Au în sfârșit o strategie sănătoasă”

ADVERTISEMENT

în Elveția, și a fost recent în România, alături de echipa sa, la duelul câștigat cu FCSB, 2-0.

Zoltan Kadar, impresionat de mai mulți jucători de la Dinamo: „Dă randament foarte bun”

Acesta vorbește despre fotbalul românesc și spune că a fost impresionat de jucătorul luat de Dinamo de la FCSB în vară, Alexandru Musi.

„Dinamo e o surpriză plăcută. Primul pas cred că l-au făcut deja campionatul trecut, iar acum cred că au făcut încă un pas înainte în drumul spre titlul de campioană. Au în sfârșit o strategie sănătoasă, fără să arunce cu banii pe geam. Dinamo e o echipă solidă, serioasă, care joacă un fotbal plăcut și deja mă bucur că o să jucăm în iarnă împotriva lor.

Sunt mai mulți jucători interesanți. De exemplu, puștiul ăsta Musi care a fost la FCSB îmi place mult. El dă randament foarte bun la Dinamo. Sunt cel puțin 3-4 jucători care mi-au atras atenția și chiar îi urmăresc”, a spus Zoltan Kadar pentru FANATIK.

Zoltan Kadar a analizat șansele lui Dinamo în lupta la titlu

spune că fosta lui echipă se bate la campionat și anunță că ar fi dispus să revină în România.

„E foarte strâns campionatul. Se bate și Dinamo. În Elveția o nou promovată e pe primul loc la 9 puncte distanță de noi. În ziua de azi e posibil ca o echipă să facă rapid un pas mare. Uitați și Botoșaniul. Sper ca Dinamo să aibă un cuvânt de spus în lupta la titlu.

Mi-ar plăcea să mă întorc în fotbalul românesc, nu doar la Dinamo. Dacă vine vreo ofertă interesantă m-aș întoarce cu bucurie. M-aș întoarce la Dinamo pentru că am avut o perioadă frumoasă. Și ca antrenor principal, secund sau ca antrenor la o academie de juniori. Dacă apare un proiect serios de ce nu?”, a declarat Zoltan Kadar.

Cea mai frumoasă amintire în alb-roșu

Zoltan Kadar a fost jucătorul lui Dinamo între anii 1991 și 1996, iar acesta vorbește despre cea mai frumoasă amintire pe care o are în tricoul echipei bucureștene.

„Am 135 de meciuri la Dinamo și nu pot să uit că am câștigat titlul de campioni. E cea mai frumoasă amintire alături de meciul cu Sporting Lisabona când am reușit să ne calificăm în cupele europene. La ei juca Figo, Balakov.

Sper ca la anul în vară Dinamo să sărbătorească titlul și sper să merg la un meci pe noul stadion”, a mai spus Zoltan Kadar, în exclusivitate pentru site-ul nostru.