O legendă a lui Inter îl avertizează pe Cristi Chivu înaintea meciului cu Como

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In . Totuși, elevii lui Cristi Chivu (46 de ani) pot reveni pe prima poziție a campionatului la finalul acestei runde. În prezent, între echipa de pe ”Giuseppe Meazza” și liderul campionatului, Lazio, este o diferență de 3 puncte.

Cristi Chivu, avertizat înaintea duelului cu Como

Pentru a reveni în fruntea Serie A, ”nerazzurrii” trebuie să treacă de una dintre cele mai periculoase echipe ale acestei stagiuni: Como. Formația lui Cesc Fabregas se află pe locul 4 și are cea mai bună apărare din campionat, la egalitate cu Lazio: doar opt goluri primite. Înaintea confruntării de pe ”Giuseppe Meazza”, legenda Interului de la finalul anilor ’80 le-a cerut ”nerazzurrilor” să dea uitării eșecul din ”Derby della Madonnina”: ”Vom ataca, pentru că trebuie să lăsăm în urmă derby-ul”, a spus Fausto Pizzi, potrivit .

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Fostul mijlocaș, care a câștigat Cupa UEFA alături de Inter în anul 1990, l-a avertizat pe Cristi Chivu despre stilul de joc agresiv al lui Como. De asemenea, o retragere în apărare, asemănătoare cu cea din derby-ul cu AC Milan, ar fi o greșeală uriașă împotriva echipei lui Cesc Fabregas. Totuși, Fausto Pizzi se așteaptă la un meci disputat între cele două echipe din Lombardia.

”Este un meci fantastic și există toate motivele să fie spectaculos, având în vedere performanțele lor (n.r. – Inter) recente. După ce a răspuns în Liga Campionilor, Inter trebuie să răspundă și în campionat. Inter poate găsi întotdeauna ceva în ceea ce privește posesia mingii și jocul, dar cred că Como va veni cu ceva în plus, având în vedere victoria lor în Liga Campionilor. Sunt într-un moment grozav și îți dă un entuziasm care te poate duce mai departe pentru a realiza și mai mult.

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Vor fi furioși din cauza abordării noastre, pentru că dacă le permiți celor de la Como să joace mingea, este o metodă defensivă care îți consumă energia. Trebuie să te gândești să mergi înainte și apoi să gestionezi lucrurile diferit. Trebuie să fie o abordare diferită. Como, la fel ca Milan și Roma, poate marca câteva goluri într-un timp scurt, iar apoi recuperarea este dificilă. Dacă joci în jumătatea lui Como, Inter te poate afecta chiar și la loviturile fixe”, a continuat Fausto Pizzi, conform sursei menționate.

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Cristi Chivu este neînvins în fața lui Cesc Fabregas

În ciuda faptului că , românul are motive pentru care să fie încrezător. Principalul atu al lui Cristi Chivu ar fi faptul că, de-a lungul timpului, l-a răpus pe Cesc Fabregas. Cei doi s-au întâlnit de patru ori: trei partide s-au încheiat cu succesul lui Inter și un meci s-a terminat la egalitate.

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Cristi Chivu a semnat două răsturnări de scor împotriva antrenorului iberic. Ambele s-au întâmplat în sezonul trecut, la distanță de numai nouă zile. Acestea sunt toate cele patru meciuri directe între antrenorul român și Cesc Fabregas: