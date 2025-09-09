O legendă a lui Inter îl laudă pe Cristi Chivu: „Era deja ca un antrenor pe teren de pe vremea când juca!”

Cristi Chivu este din vara anului 2025 antrenorul lui Inter, echipa unde a scris istorie ca jucător. , și chiar ulterior, fostul mare internațional român are parte și de susținere. Cine l-a lăudat recent.

Cristi Chivu, lăudat de o legendă a lui Inter. Ce a spus fostul său coleg

Inter a început noul sezon din Serie A cu o victorie (5-0 cu Torino) și un eșec (1-2 cu Udinese). Cristi Chivu a intrat imediat în vizorul lumii fotbalului italian, în special după rezultatul surprinzător cu echipa unde evoluează românul Răzvan Sava.

Maicon, fostul fundaș brazilian care a fost coleg cu Chivu la Inter, a vorbit la rândul său despre tehnicianul român. Acesta este de părere că meseria de antrenor i-a fost predestinată lui Cristi Chivu încă de când era jucător, identificându-i de atunci trăsăturile care îl recomandă pentru acest post.

„Eram sigur că Chivu va ajunge antrenor!”

„Când juca, Cristian era deja ca un antrenor pe teren. El și Cambiasso ne-au condus în meciuri. Ei ne dictau mișcările. Erau mereu foarte atenți la fiecare aspect tactic. Eram sigur că Chivu va ajunge antrenor.

Este mereu foarte bine pregătit. Cu siguranță poate (n.r. – să facă față presiunii). Este un mare gentleman, un tip excepțional, care știe să impună respect”, a spus inițial brazilianul Maicon, citat de

Maicon îl avertizează pe Chivu înainte de derby-ul cu Juventus. „Meciul va fi deja foarte important!”

Pentru Cristi Chivu și Inter urmează un meci extrem de dificil în campionat. Sâmbătă, 13 septembrie, „nerrazurri” vor face deplasarea la Juventus, în cadrul etapei cu numărul 3 din Serie A. Maicon a vorbit despre acest duel și a spus apoi și numele echipei pe care o vede campioană la finalul stagiunii.

„Meciul dintre Juve și Inter va fi deja foarte important. ‘Bianconerii’ au început bine și este întotdeauna greu pentru ei. Inter a pierdut teren în fața lui Udinese, și trebuie să trimită un mesaj puternic restului ligii. Aș spune Napoli (n.r. – favorita lui la titlu), chiar dacă Inter are în continuare cea mai puternică echipă”, a mai spus legendarul fundaș brazilian, conform sursei.