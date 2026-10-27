Sport

O legendă a lui Inter, strigăt de disperare către Cristi Chivu! Cine e jucătorul de care trebuie să țină cu dinții

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 14:36
O legenda a lui Inter strigat de disperare catre Cristi Chivu Cine e jucatorul de care trebuie sa tina cu dintii
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Cristi Chivu a fost sfatuit sa tina cu dintii de atacantul-minue al lui Inter. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Alessandro Altobelli, legenda lui Inter, știe de ce jucător are nevoie Cristi Chivu pe termen lung. Fostul atacant a făcut apel către conducerea de pe ”Giuseppe Meazza” pentru a-l păstra.
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Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a pierdut pe Lautaro Martinez după ce atacantul s-a accidentat în partida din Liga Campionilor, contra lui Club Brugge, 3-4. Absența i-a oferit șansa lui Marcus Thuram (29 de ani) să ”strălucească”, iar aprecierile au venit rapid.

Cristi Chivu, sfătuit să păstreze în lot vedeta lui Inter

Alessandro Altobelli, fostul atacant legendar al celor de la Inter, l-a urmărit cu atenție pe Marcus Thuram și a avut numai cuvinte de laudă la adresa francezului. Fostul vârf din anii ’80 de pe ”Giuseppe Meazza” crede că Thuram se poate integra în orice echipă din Serie A, iar performanțele sale urmează să crească până la finalizarea contractului actual cu Inter. De aceea, Altobelli i-a îndemnat pe conducători și pe Cristi Chivu să forțeze prelungirea înțelegerii cu Marcus Thuram.

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”Se vede că relația lui cu fanii este minunată; îl respectă și l-ar vrea mereu pe teren, chiar dacă este inevitabil dificil cu toate aceste meciuri. Dar Marcus este atacantul clasic care ar fi titular în orice echipă italiană.

E normal ca un jucător ca el să primească locul pe care îl merită într-o echipă de top precum cea a Franței. Și să nu uităm că, după un Campionat Mondial în care practic nu a jucat, va urma un Campionat European în 2028 pe care nu va vrea să-l rateze. Mai are aproape doi ani de contract, dar sunt sigur că «Beppe» Marotta lucrează deja la o prelungire. Nu-l putem lăsa pe Thuram să plece”, a spus Alessandro Altobelli, potrivit tuttomercatoweb.

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  • 30 iunie 2028 este ziua în care îi expiră actualul contract al lui Marcus Thuram cu Inter
  • 50.000.000 de euro este cota de piață a francezului, conform Transfermarkt

Inter i-a propus prelungirea contractului lui Marcus Thuram

Giuseppe Marotta l-ar fi chemat la discuții pe atacantul francez, chiar în săptămâna duelului cu Șahtior Donețk, din Liga Campionilor, 1-0. Deși cele două părți nu au ajuns, până în acest moment, la o înțelegere, există posibilitatea ca Marcus Thuram să își prelungească șederea pe ”Giuseppe Meazza”. Conducerea ”nerazzurrilor” ar dori să îi mai adauge încă 2 ani la actuala înțelegere. Astfel, atacantul ar fi legat de campioana en-titre a Italiei până în vara anului 2030.

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Propunerea de prelungire este șansa lui Marcus Thuram de a obține și un salariu mai bun din partea ”nerazzurrilor”. Francezul câștigă, în prezent, 640 de mii de euro lunar din contractul cu Inter, conform Capology. Urmează runde noi de negocieri între atacant și conducerea lui Inter.

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