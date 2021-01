O legendă a lui Liverpool, alături de suporterii lui Dinamo. Mesaj emoționant: „You’ll never walk alone!”

O legendă a lui Liverpool a fost impresionată de eforturile suporterilor dinamoviști de a salva Dinamo și le-a transmis un mesaj emoționant.

Dinamo refuză să moară, deși situația financiară a clubul este una dramatică. Singurii care aduc bani în acest moment sunt suporterii-acționari din programul DDB, care dețin 20% din acțiunile clubului.

Dinamo a întâlnit-o pe Liverpool în semifinalele Cupei Campionilor Europeni într-o dublă manșă: 1-2 la București și 0-1 în Anglia, cea mai mare performanță din istoria clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare și un moment foarte important pentru toată suflarea dinamovistă.

Fosta mare legendă a lui Liverpool, Alan Kennedy, ajuns la 66 de ani, a jucat în perioada de glorie a lui Liverpool și este la curent cu situația dramatică a celor de la Dinamo, împotriva cărora a jucat în 1984. El a ținut să transmită un mesaj tuturor dinamoviștilor: „Vă salut. Sunt Alan Kennedy, fostul jucător al lui Liverpool și acest mesaj este pentru toți suporterii lui Dinamo București din toată lumea”, și-a început discursul fostul mare jucător.

Fostul mare fundaș stânga al „cormoranilor” a strâns nu mai puțin de 359 de meciuri și 20 de goluri în perioada 1978-1986, cucerid nu mai puțin de cinci titluri de campion cu Liverpool, dar și Cupa Campionilor, după ce a eliminat Dinamo în semifinale: „Mi-aduc aminte de 1984, când Liverpool a câștigat Cupa Campionilor Europeni, ce fani buni erau, absolut minunați…”, și-a adus aminte cu bucurie Alan Kennedy.

Alan Kennedy nu a uitat niciodată meciurile de pomină cu Dinamo și a transmis un mesaj extrem de pozitiv, caracteristic tuturor celor care susțin Liverpool: „Vreau să vă urez tot ceea ce este mai bun. Trebuie să rămâneți uniți, să țineți unul de celălalt, am înțeles că treceți prin momente grele în acest moment”, a surprins fostul jucător al lui Liverpool.

Alan Kennedy nu poate accepta că Dinamo va dispărea și are încredere că tot ceea ce au realizat suporterii lui Dinamo nu a fost în van: „Sunt sigur că veți fi bine la final. Așa cum spunem noi la Liverpool: ”You”ll never walk alone!”. Sper că nu veți fi singuri pe mai departe. Cele bune”, a încheiat mesajul video.

Suporterii lui Dinamo nu renunță la ideea de a prelua pachetul majoritar al clubului și deja au reușit să convingă trei jucători să continuie la Dinamo. Ba, mai mult, fanii din programul DDB au contribuit la aducerea a doi noi jucători.

Suporterii din programul DDB, și nu numai, au dorit să demonstreze prin acțiunile de la meciurile cu Hermannstadt și Chindia, că pot ține singuri clubul. Astfel, la meciul cu Chindia Târgoviște, Arena Națională a fost în premieră sold out, după ce suporterii au cumpărat toate biletele online și au strâns aproximativ 60.000 de euro într-un timp foarte scurt.

„E cea mai mare realizare din istoria clubului Dinamo. Legat de meciul cu Liverpool, cert este că am fost dezamăgiţi din cauza vremii nefavorabile, deoarece era clar că ei se vor descurca mai bine decât noi pe un teren greu. Am dat un gol din lovitură liberă, speranţele au renăscut, însă Liverpool era cea mai bună echipă la vremea aceea, de fapt a şi câştigat trofeul în acel an. Echipele englezeşti erau foarte greu de eliminat” – Costel Orac