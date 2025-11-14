Sport

O legendă a patinajului a rămas fără medalii, după ce hoții i-au spart casa: ”Fac un apel”

O cunoscută stea a patinajului a fost lăsată fără medalii, după ce tâlharii au intrat în locuința sa. Sportiva le cere ajutorul oamenilor pentru a le recupera.
Alexa Serdan
14.11.2025 | 13:05
Hoții i-au furat medaliile unei patinatoare celebre. Sursa foto: Instagram.com
Aflată într-o situație delicată din punct de vedere medical, o legendă a patinajului se confruntă cu o nouă problemă. Surya Bonaly a anunțat că a rămas fără medalii, după ce hoții i-au spart casa din Statele Unite ale Americii.

O legendă a patinajului a rămas fără medalii, după ce hoții i-au spart casa

Surya Bonaly este o stea a patinajului și o antrenoare foarte cunoscută la nivel mondial. Sportiva de origine franceză, în vârstă de 51 de ani, este renumită pentru faptul că a fost medaliată de trei ori cu argint mondial.

A fost numită de-a lungul carierei sale de cinci ori campioană europeană. De asemenea, a fost campioană mondială de juniori, în anul 1991, și de nouă ori campioană națională a Franței. Din păcate, în prezent se confruntă cu o situație nefericită.

Celebra patinatoare a transmis că a fost lăsată fără medalii, după ce tâlharii au intrat în locuința sa. Hoții i-au spart casa din Las Vegas, în timp ce se afla în Minnesota, acolo locuiește mama sa, grav bolnavă. Femeia are cancer la plămâni, sâni și stern.

În aceeași situație se află și Surya Bonaly, care luptă cu cancerul la sân. Legenda patinajului și-a dat seama că imobilul său a fost jefuit, fiindu-i luate cele mai de preț bunuri. Acum, aceasta le cere ajutorul oamenilor pentru a le recupera.

„Vedeți, toate acele medalii pe care le-am câștigat în trecut, în timp ce concuram la diferite campionate mondiale și europene, din păcate au dispărut. Acum câteva zile, cineva, adică un cuplu, mi-a jefuit casa și mi-a furat toate obiectele de valoare.

Fac un apel la locuitorii din Vegas sau la casele de amanet. Dacă vedeți vreodată medalii de aur și argint străine de vânzare, vă rog să sunați imediat la poliție. Mulțumesc”, a scris fosta mare patinatoare artistică, pe Instagram, conform The Sun.

Ce au descoperit polițiștii

Surya Bonaly a raportat imediat incidentul la poliție. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a identifica cele două persoane care au intrat în locuința fostei patinatoare. Primele informații au fost ”colectate” de pe camerele de supraveghere.

În imagini se observă că în casă au intrat doi oameni. Unul dintre aceștia purta un hanorac negru, iar celălalt avea o vestă de livrator. Hoții au spart geamurile casei și au întrerupt WiFi-ul. Astfel, au dezactivat sistemul de securitate.

„Cred că este cu siguranță că totul a fost organizat de niște oameni răi. Mi-am dat seama că medaliile mele dispăruseră. De campioană europeană, mondială, junioară, totul. Orice medalie pe care o aveam din cariera mea de patinaj.

Sper și mă rog cu adevărat ca nimeni să nu topească acele medalii”, a completat Surya Bonaly, care este faimoasă pentru backflip-ul său. Mai exact, este vorba de săritura pe spate pe care a făcut-o la Nagano, în 1998, la finalul carierei la amatori.

Sportiva din Statele Unite ale Americii a intrat în istorie cu această săritură spectaculoasă. Mai mult decât atât, patinatoarea franceză este cunoscută pentru cvadruplul toe loop, de la Campionatul Mondial din 1991.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
