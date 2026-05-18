O legendă a sportului a murit chiar de ziua soției sale. Mesajul transmis de prim ministrul țării

ADVERTISEMENT

Scott Hastings, cel mai selecționat jucător din , a murit la vârsta de 61 de ani din cauza unor complicații apărute în urma tratamentului împotriva cancerului. El s-a stins din viață ieri, la un spital din Edinburgh.

Legendarul rugbyst Scott Hastings a murit la 61 de ani

Scott Hastings a acumulat 65 de selecții pentru Scoția, cel mai mare număr dintre toți mijlocașii de centru, și a marcat 10 eseuri pentru țara sa. A fost un membru cheie al echipei care a câștigat Turneul Celor Cinci Națiuni și a participat la turneele Campionatele Mondiale din 1989 și din 1993. La nivel de club, a reprezentat echipele Watsonians și Edinburgh și a jucat, de asemenea, 13 meciuri pentru Barbarians.

ADVERTISEMENT

Hastings a murit pe 17 mai, care era și ziua de naștere a soției sale, Jenny. El fusese diagnosticat cu limfom non-Hodgkin în 2022 și a suferit o deteriorare rapidă a stării de sănătate din cauza complicațiilor tratamentului. Scott și Jenny au doi copii, Corey și Kerry-Anne, care au fost alături de tatăl lor în ultimele clipe de viață.

După retragere, scoțianul a lucrat ca și comentator

, după care a început să lucreze în domeniul audiovizualului, atât ca comentator, cât și ca analist de rugby. De asemenea, a devenit cunoscut pentru activitatea sa caritabilă, cu contribuții notabile în sprijinul sănătății mintale și al luptei împotriva bolilor neuronale.

ADVERTISEMENT

Federația Scoțiană de Rugby i-a adus un omagiu lui Scott: „Federația Scoțiană de Rugby este profund îndurerată de vestea decesului, survenit astăzi, al fostului mijlocaș al naționalei Scoției, Scott Hastings”.

ADVERTISEMENT

Iar legendarul fost antrenor principal al Scoției, Sir Ian McGeechan, a declarat: „Îmi amintesc de Scott ca de un lider absolut. Era atât de hotărât și determinat să câștige. Era cu adevărat mâna dreaptă a antrenorului, având în vedere ce făcea pe teren. Îmi amintesc încă meciul împotriva Angliei din 1990. În echipa Angliei se afla Jerry Guscott, colegul său de la Lions din anul precedent, dar Scott nu i-a cedat nimic. Indiferent de tricoul pe care îl purta Scott, el îl făcea pur și simplu totul mai bine”

ADVERTISEMENT

Omagiat de prim ministrul Scoției

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a postat și el un mesaj de condoleanțe: „Sunt teribil de întristat să aud vestea că Scott Hastings a murit. Unul dintre cei mai buni jucători de rugby din Scoția, Scott a fost un exemplu de sportivitate remarcabilă pentru toți. Mereu m-am bucurat nespus când l-am întâlnit la Murrayfield. Transmit condoleanțe sincere familiei sale.”