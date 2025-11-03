„O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban a făcut anunțul despre Ladislau Boloni într-o zi de maximă importanță pentru fostul internațional român

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a fost un jucător important pentru România, cât și pentru Steaua, asta după ce a făcut parte din echipa care a câștigat, în 1986, Cupa Campionilor.

Viktor Orban, omagiu pentru Ladislau Boloni

Fostul mijlocaș este unul dintre cei mai selecționați fotbaliști din istoria naționalei României, cu 102 apariții și 23 de goluri. El este îndrăgit și apreciat de comunitatea maghiară, pe care a susținut-o în declarații în mai multe rânduri. Acum, premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut o postare, pe rețelele sociale, în care încuraja oamenii să meargă la filmul documentar despre viața sportivului.

„Un film despre legende! Laszlo Boloni merită să fie cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar. După Puskás, el este singurul fotbalist maghiar care ar putea ridica trofeul BEK. Filmul este o nostalgie și o amintire pentru noi, iar pentru generația următoare este o privire în epoca eroică. Din 6 noiembrie, putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Orban pe .

Guvernul din Ungaria susține financiar două echipe din România

Atenția pe care o are pentru fotbalul din România este mare, mai ales când vorbim de echipele din zona Transilvaniei. Au fost alocați sume destul de mari pentru ca infrastructura echipelor Sepsi Sfântu Gheorghe și Csikszereda Miercurea Ciuc să fie una de un nivel cât mai bun, iar cele două formații beneficiază de condiții bune pentru sportivii pe care îi au legitimați.

De altfel, o parte din bani se duc și pentru sectorul de juniori și toată logistica din această parte a fotbalului. au avut rezultate foarte bune în zona de fotbal juvenil datorită acestor investiții, care totuși au produs discuții printre microbiștii din România, care nu sunt de acord cu politica pe care o are Viktor Orban.