Sport

„O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban a făcut anunțul despre Ladislau Boloni într-o zi de maximă importanță pentru fostul internațional român

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut un mesaj special dedicat lui Ladislau Boloni, fostul internațional român cu origini maghiare. Ce i-a transmis fotbalistului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua.
FANATIK
04.11.2025 | 00:30
O legenda a sportului maghiar Viktor Orban a facut anuntul despre Ladislau Boloni intro zi de maxima importanta pentru fostul international roman
ULTIMA ORĂ
Ce spune Viktor Orban despre filmul dedicat lui Loți Boloni
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a fost un jucător important pentru România, cât și pentru Steaua, asta după ce a făcut parte din echipa care a câștigat, în 1986, Cupa Campionilor.

Viktor Orban, omagiu pentru Ladislau Boloni

Fostul mijlocaș este unul dintre cei mai selecționați fotbaliști din istoria naționalei României, cu 102 apariții și 23 de goluri. El este îndrăgit și apreciat de comunitatea maghiară, pe care a susținut-o în declarații în mai multe rânduri. Acum, premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut o postare, pe rețelele sociale, în care încuraja oamenii să meargă la filmul documentar despre viața sportivului.

ADVERTISEMENT

„Un film despre legende! Laszlo Boloni merită să fie cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar. După Puskás, el este singurul fotbalist maghiar care ar putea ridica trofeul BEK. Filmul este o nostalgie și o amintire pentru noi, iar pentru generația următoare este o privire în epoca eroică. Din 6 noiembrie, putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Orban pe Facebook.

Guvernul din Ungaria susține financiar două echipe din România

Atenția pe care guvernul din Ungaria o are pentru fotbalul din România este mare, mai ales când vorbim de echipele din zona Transilvaniei. Au fost alocați sume destul de mari pentru ca infrastructura echipelor Sepsi Sfântu Gheorghe și Csikszereda Miercurea Ciuc să fie una de un nivel cât mai bun, iar cele două formații beneficiază de condiții bune pentru sportivii pe care îi au legitimați.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

De altfel, o parte din bani se duc și pentru sectorul de juniori și toată logistica din această parte a fotbalului. Cei de la Csikszereda au avut rezultate foarte bune în zona de fotbal juvenil datorită acestor investiții, care totuși au produs discuții printre microbiștii din România, care nu sunt de acord cu politica pe care o are Viktor Orban.

ADVERTISEMENT
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea...
Digisport.ro
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite....
Fanatik
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
A avut golul de 3 puncte în gheată și și-a găsit cu greu...
Fanatik
A avut golul de 3 puncte în gheată și și-a găsit cu greu cuvintele după Petrolul – Botoșani 0-0: „Putea să mă schimbe înainte de penalty”
Discuție tare în direct Sorin Cârțu – Robert Niță după Craiova – Rapid...
Fanatik
Discuție tare în direct Sorin Cârțu – Robert Niță după Craiova – Rapid 2-2. „Ce faceți, dormiți doi în pat?” / „Vi s-a ofilit prazul?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!