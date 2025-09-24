O legendă a Stelei a antrenat Go Ahead Eagles, adversara FCSB din Europa League. L-a pregătit pe Louis van Gaal și a intermediat transferul lui Gică Popescu la PSV

Mircea Petescu, regretatul fotbalist campion cu UTA și Steaua, este unul dintre puținii români care au antrenat în campionatul Olandei. Cum a ajuns pe banca .

Mircea Petescu, fostul fundaș al Stelei, a antrenat-o pe Go Ahead Eagles

Mircea Petescu a jucat la Steaua București între anii 1963 și 1967, perioadă în care a evoluat în 80 de partide și a marcat un gol. A revenit apoi la clubul la care s-a lansat, UTA Arad, de unde în 1973 a fugit în Olanda împreună cu soția sa. Aflați într-o vacanță aprobată de către regimul comunist, cei doi au decis să rămână acolo.

Și-a încheiat cariera de fotbalist în 1975 la Dordrecht, perioadă în care a devenit antrenor secund și principal la echipă. Ulterior a fost numit antrenor secund la NEC Nijmegen.

Prima echipă pe care a pregătit-o ca principal în Olanda a fost Telstar în 1977, revenită în acest an în prima ligă. După un an pe banca lui Telstar, Mircea Petescu a stat pe banca lui Sparta Rotterdam timp de 55 de meciuri.

S-a reîntors la Dordrecht, unde a fost scouter și antrenor al echipei timp de 2 ani, până în 1982. Cel de-al cincilea club din Olanda al lui Mircea Petescu a fost s-Gravenzande, unde a stat timp de doi ani.

După o pauză de 1 an, Mircea Petescu devine antrenorul principal al în 1985. Tehnicianul avea să rămână însă la Deventer până în vara lui 1988. Aceasta a fost ultima echipă din cariera de antrenor a lui Mircea Petescu.

A antrenat un nume uriaș și a descoperit jucători importanți

Mircea Petescu l-a avut ca jucător la Telstar și Sparta Rotterdam pe marele Louis van Gaal, devenit și el ulterior antrenor la echipe precum Ajax, Barcelona, naționala Olandei, Bayern Munchen sau Manchester United.

Tot românul a fost cel care l-a lansat pe Danny Blind, legenda Spartei Praga și a lui Ajax Amsterdam, unde a jucat peste 300 de meciuri și fost selecționer al Olandei între 2015 și 2017.

Mircea Petescu, conexiuni importante în Olanda. A realizat transferul lui Gică Popescu la PSV Eindhoven

Mircea Petescu a fost unul dintre cei mai importanți impresari români de după Revoluție. El a fost cel care a realizat transferul lui Gică Popescu de la Universitatea Craiova la PSV Eindhoven în 1990.

Fostul căpitan al Stelei și al UTA a fost cel care a realizat și transferul lui Ioan Ovidiu Sabău de la Dinamo la Feyenoord în 1990, dar mai ales transferul lui Gică Hagi la Real Madrid. Tot Mircea Petescu l-a dus și pe Dorinel Munteanu la Cercle Brugge.

Petescu rămâne unul dintre cei mai importanți oameni de fotbal din România pentru olandezi. Acesta a decedat în Belgia în anul 2018, la vârsta de 76 de ani.