O legendă a Universității Craiova acuză: „Titlul nu se joacă numai pe teren, adversarii au declanşat alte războaie”

Mai sunt doar trei etape până la finalul sezonului în Liga 1, iar Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt despărțite de un singur punct. Oltenii sunt mai avantajați, având un punct mai mult, iar duelul direct se va disputa pe „Ion Oblemenco”.

Dan Petrescu și Gigi Becali au fost cei mai vocali în acuzele la adresa Științei, iar oltenii nu se lasă mai prejos. Cei doi adversari au acuzat „jocuri de culise”.

Un jucător de legendă al Craiovei acuză că acest campionat nu se doar pe teren, iar adversarii folosesc toate tipurile de mijloace pentru a pune presiune.

Legenda Silvian Cristescu acuză că titlul nu se va juca doar pe teren. Fostul căpitan al Universității i-a dezvăluit prima lui Petrescu

Fostul jucător și căpitan al Universității Craiova, Silvian Cristescu, a dezvăluit la Oltenia TV de ce antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, este așa pornit la adresa oltenilor: „Pe noi ne-a atacat CFR-ul, ci un singur om de acolo. Dan Petrescu are 2 milioane de euro primă de câştigarea campionatului şi salariu de 500 de mii de euro, de aceea are aceste reacţii. Şi dacă faci o analiză a întregului campionat, tot noi suntem mai dezavantajaţi!

Am avut penalty acasă şi cu FCSB şi cu CFR, ambele la Ivan şi nu s-au acordat, în sezonul regular. Marcel Bîrsan a arbitrat şi când ne-a bătut CFR acasă cu 2-0 şi nu a dictat penalty la Ivan şi noi n-am mai făcut scandal. Aşa a văzut omul, ce să facem, să facem scandal ca Petrescu?! S-a repezit ca uliu asupra noastră Dan Petrescu. Să ne scuze Dan Petrescu că am îndrăznit să fim şi noi pe primul loc! E un meseriaş bun, nu negăm calităţile lui, deşi jocul lui nu a fost niciodată plăcut. Are jucători cu mare experienţă, cu salarii mari, face rezultate.”

Cristescu a fost una dintre primele glorii care au fost alături de proiectul ce a făcut ca fotbalul craiovean să renască. Acum, „Il Capitano” vede o luptă egală între Universitatea și CFR, însă spune că lupta nu se va doar pe teren: „Noi nu ne-am luat niciodată de nimeni, doar răspundem atacurilor. Nu se joacă numai pe teren, se pare, adversarii au declanşat războaie şi pe alte căi. E important să ne menţinem acel punct faţă de CFR Cluj până la meciul cu ei, ca să avem două variante la meciul direct. Armele sunt egale, ei au mare experienţă, noi avem talent şi mare dorinţă.

Avem 50 la sută şanse fiecare la titlu, noi suntem la mâna noastră, şi ei la fel. La noi, cred că suporterii merită suporterii cel puţin în aceeaşi măsură titlul ca şi jucătorii, au avut aceeaşi contribuţie”, a adăugat acesta la emisiunea „Fotbal Plus”.

Cristescu a explicat motivul pentru care Știința a cerut reprogramarea Cupei României

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Universitatea Craiova a făcut un memoriu către FRF și LPF pentru ca finala Cupei României să fie reprogramată. Silian Cristescu a dezvăluit intenția oficialilor olteni:

„Cred că FRF va face în aşa fel încât să fie interes asupra competiţiei. Dacă se ştie cine joacă în cupele europene după ce se joacă finala, săptămâna viitoare, FC Botoşani şi FCSB îşi permit să-şi trimită titularii în vacanţă şi să joace în ultimele două etape cu cei care nu au prea au evoluat, mai ales că nu va mai fi vreme de vacanţă în acest sezon, va fi diferit de situaţiile de până acum”

Dacă echipa lui Gigi Becali câştigă Cupa României, va avea asigurată calificarea în Europa, indiferent de poziţia din clasamentul Ligii 1, ceea ce ar însemna, practic, faptul că şi FC Botoşani ar fi calificată în competiţiile continentale.

Cel supranumit „Il Capitano” a fost campion cu Universitatea Craiova la juniori (1988), tineret (1991) și seniori (1991). Din 1994 a fost căpitanul alb-albaștrilor. A stat până în 1998 la Universitatea (pentru care a mai evoluat între 1999 și 2000), jucând și la Extensiv, Elefsina (Grecia), Dinamo Berlin și Steaua București.