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. ”Diavolii roșii” au întors scorul în partida din Portugalia, 2-1, după ce au fost conduși cu avantaj minim. În cele din urmă, lusitanii au restabilit egalitatea prin Luis Suarez, în minutul 80.

Manchester United a fost ironizată de o legendă din Premier League

La finalul duelului din Portugalia, evoluția echipei lui Mauricio Pochettino a fost puternic criticată în studiourile de televiziune din Marea Britanie. Una dintre cele mai importante personalități care au taxat dur pe Manchester United este legenda lui Liverpool, Jamie Carragher. Fostul internațional britanic a ironizat evoluția echipei lui Pochettino, făcând referire la un posibil serial de televiziune despre picajul echipei de pe Old Trafford.

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”Pare că fiecare meci este o nebunie. Nu există niciodată un meci normal în care să câștigi cu 1-0 sau să faci un egal cu 1-1 și să nu se întâmple nimic. Întotdeauna există ceva care aproape te face să râzi sau te face să-ți smulgi părul din cap dacă ești fan Manchester United. Întotdeauna există niște chestii nebunești. Adică, documentarul va fi incredibil, nu-i așa?”, a spus Jamie Carragher, pentru Sky Sports, potrivit .

Fostul fotbalist britanic l-a menajat pe noul antrenor al lui Manchester United, Mauricio Pochettino. Jamie Carragher consideră că tehnicianul nu poate gestiona erorile individuale făcute de jucătorii ”diavolilor roșii”: ”De ce se tot împușcă singuri în picior? Ca manager, ce poate face Pochettino cu adevărat în privința erorilor portarului sau a unei parade stupide a lui Tielemans la final”.

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În ciuda eșecului de pe Estadio José Alvalade, Manchester United se află, în continuare, pe loc de calificare în play-off-ul competiției. Trupa de pe Old Trafford ocupă poziția a 19-a, cu șapte puncte acumulate. Până la finalul fazei principale a competiției, elevii lui Pochettino mai au doar trei meciuri de disputat, însă adversarii nu sunt facili: RB Leipzig – 8 decembrie, Bayern Munchen – 20 ianuarie și Villareal – 27 ianuarie.

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Mauricio Pochettino, început de coșmar la Manchester United

Antrenorul argentinian a preluat banca tehnică a lui Manchester United, după ce Michael Carrick a dus echipa pe locul 18, poziție retrogradabilă. În ciuda experienței consistente a lui Mauricio Pochettino în fotbalul englez, debutul său la ”diavoli” a fost un adevărat fiasco. .

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După eșecul contra ”cormoranilor”, Manchester United a mai picat o poziție în clasament. Totuși, are șansa de a scăpa de locurile retrogradabile, la finalul acestei săptămâni. Manchester United va primi vizita lui Brentford, pe Old Trafford, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00. În cazul unui succes, ”diavolii roșii” ar urca până pe locul 17.