O lenjerie de pat și un scaun de director. Ce achiziții are în plan cea mai mare companie de stat din România

Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România, și-a făcut public planul de achiziții sectoriale pentru anul 2026. Compania are alocați aproape 2,5 miliarde lei, fără TVA, pentru achizițiile din acest an. Cea mai mare parte a acestor bani merge pentru investiții, însă în planurile conducerii Hidroelectrica au fost trecute și unele achiziții de bunuri și servicii care arată capitalul uriaș al companiei de stat.

O lenjerie de pat și un scaun de director la Hidroelectrica

Aproape două mii de dolari, sau mai exact 8.430 lei, are bugetat Hidroelectrica pentru achiziția unei lenjerii de pat, o achiziție cel puțin ciudată pentru o companie din domeniul energetic. O sumă mult mai mare o are alocată pentru achiziția unui scaun ergonomic directorial. Este vorba de aproape 100.000 de lei, sau 20.000 de euro. Suma poate părea mică, dacă ne gândim că doar pentru lucrări de reparație și întreținere la clădirile administrative, compania a alocat suma de 23,3 milioane lei.

Ambele achiziții apar în programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2026. Compania a alocat și 165.000 lei pentru achiziția de produse de protocol, cafea, apă minerală, apă plată, ceai, etc. Suma este mică în comparație cu achizițiile similare din domeniu. Așa cum FANATIK a scris recent, o altă mare companie de stat din energie Totuși, compania are alocată suma de 4 milioane lei pentru „servicii de organizare evenimente”, unde intră și evenimentele de protocol sau alte conferințe.

O altă achiziție care atrage atenția în programul anual al celor de la Hidroelectrica este o „mașină de spălat pardoseli”, o achiziție estimată să ajungă la prețul de 193.000 lei, fără TVA. Achiziția este cu atât mai interesantă cu cât compania are alocată suma de 7,99 milioane lei pentru achiziția de servicii de curățenie. Spre exemplu, pentru serviciile de spălătorie auto a fost alocată

De asemenea, compania are alocați aproape 700.000 lei pentru achiziția de hârtie pentru copiator, fiind incluse aici toate formatele, A4, A3, A0, cât și un perforator. De menționat este și intenția companiei din energie să achiziționeze o dronă, prețul este de 30.000 lei, adică o treime din costul scaunelor pentru directori.

Investiții mari în PR și în online

În anul 2024, Hidroelectrica, compania unde statul român, prin Ministerul Energiei deține 80% din acțiuni, a avut în 2024, ultimul an pentru care a prezentat un bilanț, o cifră de afaceri de 9,6 miliarde lei și un profit net de 4 miliarde, în scădere cu peste 35% față de anul anterior. Valoarea totală a achizițiilor incluse în planul pe anul curent este de circa 2,4 miliarde lei, fără TVA.

Trebuie subliniat că din această sumă, cea mai mare parte este destinată investițiilor. Mai exact, este vorba de 1,7 miliarde, sau peste 66%. Cea mai importantă investiție este retehnologizarea și modernizarea infrastructurii de la Gogoșu (parte a Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier II), lucrare pentru care Hidroelectrica a alocat 780 de milioane lei.

Spre comparație, pentru achiziția de bunuri și servicii a fost alocată o sumă de aproape 300 de milioane lei, iar pentru mentenanță și reparații alte 420 de milioane. Totuși, un capitol aparte care se remarcă în planul de achiziții și anume serviciile de PR și cele pentru dezvoltarea infrastructurii online.

Compania are alocată sume semnificată de 15 milioane lei pentru contractarea serviciilor unei agenții „de relații publice corporate”, cu alte cuvinte de PR. Compania a avut de suferit la nivelul imaginii publice prin problemele de guvernanță corporativă – este una dintre companiile unde ministerul nu a reușit să numească conduceri în termenul prevăzut de PNRR, oamenii din fruntea companiei fiind criticați pentru trecutul lor politici.

O altă problemă de PR care a afectat imaginea companiei a vizat relațiile cu clienții. Aceste probleme au apărut odată cu anul 2022, când numărul clienților companiei s-a dublat efectiv în contextul creșterii prețurilor la energie – și la îndemnul autorităților, care îndemnau populația să își schimbe furnizorul, compania luând mai mulți clienți decât putea servi. În anul următor, compania avea să primească pentru că nu a răspuns în termen legal reclamațiilor clienților. În anul anterior, compania primise 71 de sancțiuni, în valoare de 365.000 lei, pentru aceleași abateri.

Astfel, compania a alocat suma de 2,5 milioane lei pentru un sistem management petiții și reclamații, deci o soluție directă la sancțiunile date de ANRE. La aceasta se adaugă alți 250.000 lei, pentru servicii găzduire a site-urilor. În plus, compania vrea să plătească 9 milioane lei pentru „Mentenanță și suport CRM (Salesforce)” – adică administrarea bazei de date a celor peste 500.000 de clienți, plus alte 7 milioane lei, pentru licența pe doi ani pentru Salesforce.

De asemenea, compania are alocată suma de un milion de lei pentru dezvoltarea și mentenanța aplicației Hidroelectrica, cea prin care clienții își achită facturile. În plus, compania are alocată și suma de 1,2 milioane lei pentru „pagina Web Hidroelectrica”, ceea ce sugerează o pagină oficială nouă pentru cei de la Hidroelectrica.