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Drama prin care trece o jucătoare de tenis a cărei locuințe a fost distrusă de o rachetă rusească: ”O lovitură directă”

Suferință fără margini pentru o cunoscută jucătoare de tenis. Apartamentul familiei sale din Ucraina a fost făcut praf de o rachetă lansată de armata din Rusia.
Alexa Serdan
14.09.2026 | 05:30
Drama prin care trece o jucatoare de tenis a carei locuinte a fost distrusa de o racheta ruseasca O lovitura directa
Imobilul în care a stat familia tenismenei Dayana Yastremska a fost distrus. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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O tenismenă trece printr-o dramă uriașă după ce locuința i-a fost distrusă de o rachetă rusească. O singură lovitură a dărâmat mai multe apartamente dintr-un zgârie-nori. Iată ce mesaj a transmis jucătoarea în mediul virtual.

Suferința prin care trece o jucătoare de tenis din Ucraina

Dayana Yastremska (26 ani) s-a născut în Odesa, Ucraina, data de pe 15 mai 2000. Sportiva reprezintă țara natală în competițiile internaționale, jucătoarea profesionistă de tenis numărându-se printre concurentele de la WTA Lins 2026. De asemenea, a luat parte la Australian Open 2026, turneu la care a atins cea mai înaltă performanță în urmă cu 2 ani.

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În 2024 a ajuns până în semifinală, tenismena trecând prin momentele grele în afara terenului. Pe o rețea de socializare a dezvăluit suferința fără margini prin care a trecut din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina. Ea a făcut publice mai multe imagini șocante cu locuința familiei sale care a fost distrusă din temelii.

Apartamentul său a fost nimicit de o rachetă rusească Kalibr care a lăsat dezastru în urma sa. Imobilul a fost distrus în totalitate, vedeta dorind să tragă un semnal de alarmă legat de această dramă și a transmis un mesja dur. Acesta se adresează către WTA și ITF, după atacul lansat de Rusia în noaptea de 12 septembrie.

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A postat un mesaj critic la adresa instituțiilor tenisului. Astfel, a argumentat faptul că războiul nu poate fi tratat ca ceva îndepărtat de sportivi. Pentru ea, distrugerea locuinței familiei sale reprezintă o experiență directă a războiului dintre cele două țări. Conflictul datează din 24 februarie 2022, fiind catalogat drept cel mai mare și mai sângeros război din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

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„În această noapte… Acest apartament a aparținut familiei noastre. Așa arată «lumea rusă». O lovitură directă a unei rachete de croazieră Caliber”, a scris Dayana Yastremska, pe contul de Instagram, legat de o imagine cu clădire de apartamente avariată într-o proporție foarte mare.

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Ce a rămas din apartamentul sportivei

„Singurul lucru care a supraviețuit a fost un prosop de la Roland Garros. SIMBOLIC”, a completat jucătoarea de tenis din Ucraina, pe aceeași rețea de socializare. Niciun obiect din interiot nu a rămas instant. Familia tenismenei a supraviețuit atacatului pentru că nu se afla în apartamentul în noaptea cu pricina.

Din păcate, au fost identificate 38 victime, inclusiv un copil de cinci luni. Numărul persoanelor dispărute sau rănite este în continuă creștere, după cum au anunțat autoritățile locale. „Ajută la protejarea cerului ucrainean. Alătură-te strângerii de fonduri Sky Defense”, sunt cuvintele transmis de guvernul din țara în care locuiește Dayana Yastremska.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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