„O luați? V-o dau!” Ciprian Ciucu este gata să cedeze Arena Națională: „Gaură de 30 de milioane de lei!”

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Pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu s-a putut juca fotbal în această vară. Colosul din centrul Bucureștiului a fost ocupat de concertele și festivalurile organizate în ultimele luni. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a explicat de unde provine „gaura” din bugetul arenei. Mai mult, acesta a dezvăluit că a purtat discuții cu FRF și LPF privind cedarea administrării stadionului.

Se schimbă viitorul Arenei Naționale? Ciprian Ciucu a făcut anunțul momentului

Din luna mai și până în septembrie, stadionul din Capitală găzduiește concertele trupelor Metallica și Iron Maiden, iar în perioada următoare va avea loc și festivalul SAGA.

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Oficialii cluburilor din Superliga s-au plâns că nu pot folosi cel mai mare stadion al țării. FCSB nu își poate organiza meciurile din preliminariile UEFA Champions League pe Arena Națională, iar finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și U Cluj s-a disputat la Sibiu.

Ciprian Ciucu a explicat că, în opinia sa, Arena Națională trebuie să deservească atât competițiile sportive, cât și marile concerte sau alte evenimente. Stadionul a fost construit din bani publici, însă edilul consideră că veniturile obținute din închirierea arenei sunt prea mici în raport cu costurile de întreținere și cu tarifele achitate de echipele din Superliga.

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„E mult prea mic (n.r. – prețul plătit de echipe precum FCSB și Dinamo). Pretenția este ca, dacă ai un meci cu 15.000 de spectatori, să joci pe Arena Națională pe un preț nesemnificativ în raport cu costul de mentenanță al arenei.

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Arena Națională este o gaură de 30 de milioane (n.r. de lei) pe an. E mult. Ce se întâmplă? Arena Națională trebuie să fie, în principal, folosită pentru evenimente sportive, cu asta sunt de acord. Mai ales din toamnă până la sfârșitul primăverii și începutul verii. Dar trebuie să aducă venituri și din concerte, cum au fost cele susținute de Metallica sau Iron Maiden. Au fost și alți artiști care ne ajută să menținem costurile la un nivel suportabil”, a declarat Ciprian Ciucu.

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Ciprian Ciucu rupe tăcerea despre Arena Națională: „O luați? V-o dau!”

a mai afirmat că a purtat discuții cu reprezentanții FRF și LPF despre posibilitatea ca Arena Națională să fie preluată de forurile fotbalului românesc. Edilul spune că Primăria este dispusă să cedeze administrarea stadionului, însă doar dacă acestea își asumă integral costurile de întreținere.

„Eu le-am zis celor de la FRF sau LPF: «Din punctul meu de vedere, eu v-o dau. O luați? Vă asumați să o întrețineți și să faceți doar evenimente sportive?». Prioritizăm, în special din toamnă până la începutul verii, sportul, pentru că ai nevoie de gazon, iar peste vară lăsăm să se desfășoare și concerte. Pentru că la Arena Națională nu au contribuit doar fanii sportului, ci și fanii rockului”, a mai spus Ciprian Ciucu în podcastul „Încotro ne îndreptăm”.