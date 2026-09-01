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Scandalul dintre Mihai Stoica și Valentin Crețu continuă să provoace reacții, iar Marius Șumudică a analizat situația în direct la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre dificultatea de a gestiona relația dintre un conducător și un fotbalist după un asemenea conflict, însă intervenția lui Adi Ilie a schimbat imediat atmosfera din platou. Fostul mare internațional a venit cu o „soluție” surprinzătoare pentru cei doi, iar replica sa a stârnit zâmbete și amuzament.

Marius Șumudică se teme că scandalul dintre MM și Crețu va fi greu de gestionat

Marius Șumudică a comentat conflictul care a izbucnit la FCSB și care l-a avut în prim-plan pe Valentin Crețu. iar situația dintre acesta și Mihai Stoica rămâne una care poate genera tensiuni în perioada următoare. Tehnicianul lui CFR Cluj consideră că un asemenea episod nu își are locul în fotbal și avertizează că va fi dificil ca relația dintre cei doi să revină rapid la normal. Șumudică a vorbit și despre calitățile lui Crețu și despre aportul pe care acesta îl poate avea în continuare pentru FCSB.

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„Din ce am citit și eu prin ziare și am văzut declarații, se pare că a fost o problemă urâtă, pentru că nu poți ajunge la astfel de replici între un jucător și un conducător de club. Deja e prea mult dacă e adevărat. Și acum e o ciorbă reîncălzită. Eu îl cunosc bine pe Crețu, știu că va fi la parametrii necesari, pentru că e un luptător, face bine banda, are și o tehnicitate bună în ceea ce privește biomecanica lovirii mingii în momentul în care ajunge la centrare, așa că va fi un plus pentru ei.

Nu știu cum va fi perceput ce s-a întâmplat acolo, între ei, dacă a fost, dacă n-a fost. Am văzut și declarația soției, care confirmă ceea ce s-a scris, că a fost amenințat. E grav, cred că doamna Crețu nu poate minți și să spună astfel de lucruri. Nu-și are locul așa ceva pe un teren de fotbal. Va fi foarte greu de gestionat situația între MM și Crețu pe parcurs“, a spus Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Adi Ilie a găsit „soluția” pentru MM Stoica și Valentin Crețu

În timp ce discuția se îndrepta către după conflictul dintre ei, Adi Ilie a intervenit cu o propunere care a schimbat instantaneu atmosfera din platou. Fostul mare atacant al naționalei a venit cu o rezolvare evident metaforică pentru situația dintre cei doi, iar replica sa i-a făcut pe cei din studio să zâmbească: „Să-și rezolve problemele cu o luptă în cușcă între ei doi și gata“, a venit Adi Ilie cu o idee care a stârnit amuzamentul.

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Marius Șumudică a revenit apoi asupra situației de la FCSB și a comentat și episodul în care Antrenorul CFR-ului a respins ideea unei confruntări fizice și a explicat că, în opinia sa, problema trebuie privită prin prisma situației din lot și a deciziilor luate la nivelul clubului.

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„Cearta asta cu Garita e praf în ochi. Își permitea Garita, când a venit și a făcut două antrenamente, să sară să-l bată pe Crețu? Ce vorbim… Nu spun mai multe, nu e normal, sunt antrenorul CFR-ului. Crețu n-a sărit la nicio bătaie. Dar au adus un jucător pe postul ăla, cu sârle și trâmbițe și până la urmă joacă tot Crețu. Sunt ferm convins că Gigi are puterea să rezolve tot și chiar și potența financiară să facă transferuri repede. A pierdut jucători care-și puneau amprenta. N-ai voie să-l pierzi pe Tănase niciodată“, a mai adăugat tehnicianul lui CFR.