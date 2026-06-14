O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce face acum

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Campioana de la Roland Garros 2008, Ana Ivanovic, a fost în centrul atenției. Fosta tenismenă păstrează tradiția prin prezența sa la ceremonia de absolvire a elevilor de la Academia Rafa Nadal. Ce a subliniat în discursul său emoționant.

Ana Ivanovic, invitat special la Academia Rafa Nadal

Ana Ivanovic (38 ani) și Rafael Nadal (40 ani) nu împart doar aceeași pasiune pentru tenis, ci sunt și prieteni foarte buni. Fostul lider mondial este invitat de onoare la numeroase evenimente dedicate sportului, în timp ce în viața personală este discretă. Cu toate acestea, s-a aflat că .

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Fosta jucătoare de tenis a luat parte la ceremonia de absolvire a elevilor care au studiat la Academia Rafa Nadal din orașul natal al spaniolului retras din activitate. Promoția de anul acesta a fost formată din 47 de copii din mai multe țări. Ei și-au primit diplomele în cadrul unui moment care a avut-o în prim-plan pe vedetă.

Aceasta a fost invitată de onoare, o tradiție pe care o păstrează de ceva vreme. Sârboaica care a adunat în palmaresul său 15 titluri WTA și 8 finale pierdute a prezidat cu solemnitate a zecea promoție. Aflată la pupitru s-a adresat copiilor cărora le-a transmis ce părere are despre talentul pur. Toți au rămas surprinși.

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În plus, a subliniat că succesul vine din angajament și dedicare zilnică. Ana Ivanovic a avut un discurs special care va fi, cu siguranță, ținut minte pentru multă vreme de absolvenții Academiei Rafa Nadal. Instituția este una foarte căutată la ora actuală, porțile sale fiind deschise pentru prima oară în anul 2016.

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Discursul fostei sportive pentru elevi

„Oamenii cred adesea că toți campionii se definesc prin talent, iar talentul contează. Dar, după atâția ani în sport, pot spune cu certitudine că nu este vorba doar de talent. Este vorba de dedicare. Este vorba de muncă asiduă. Este vorba de consecvență. Este vorba de a fi prezent în fiecare zi.

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Adevăratul scop nu este doar acela de a deveni cea mai de succes persoană, ci de a deveni cineva capabil să fie bun, să rămână puternic atât în momentele dificile, cât și în cele ușoare, și să facă față eșecurilor, presiunii și oportunităților cu aceeași eleganță și seninătate”, a spus Ana Ivanovic, relatează .

Rafael Nadal, mesaj plin de recunoștință pentru elevi

nu este singura care a luat cuvântul. După Ana Ivanovic a fost rândul fostul lider ATP care a avut un mesaj important pentru cei care studiază la școală internațională americană-engleză. Aceasta face parte din Academia Rafa Nada și se găsește în localitatea Manacor, pe Insula Mallorca din Spania.

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„Tenisul a fost întotdeauna o parte fundamentală a vieții mele și face parte, de asemenea, din ADN-ul acestei academii. Ne-a învățat valori pe care le considerăm esențiale: efortul, disciplina, respectul, rezistența și capacitatea de a ne ridica după fiecare eșec. Dacă există un lucru care a ghidat acest proiect de la început, atunci este convingerea că educația deschide uși pentru o viață întreagă.

De aceea, încă de la început, ne-am dorit să construim o școală de care să fim mândri. O școală capabilă să dezvolte nu doar sportivi de excepție, ci mai presus de toate oameni buni și elevi remarcabili, pregătiți să urmeze orice cale își doresc în viitor.

În timp ce părăsiți Academia și începeți o nouă etapă în viața voastră, aș vrea să vă amintiți un lucru: indiferent unde vă va duce viitorul, veți face întotdeauna parte din familia Academiei Rafa Nadal. De astăzi înainte vă veți confrunta cu noi provocări și noi oportunități. Unii dintre voi poate aveți deja un drum clar în față, în timp ce alții încă îl descoperă.

Ceea ce contează este să vă mențineți întotdeauna curiozitatea, dorința de a învăța și angajamentul față de îmbunătățirea continuă”, le-a spus Rafael Nadal absolvenților promoției a zecea a Academiei Rafa Nadal, mai arată sursa citată anterior.