O mai ții minte pe Marina Dina? Care este motivul pentru care a renunțat la televiziune

Marina Dina a decis să renunțe la televiziune în urmă cu 10 ani la televiziune. Obișnuia să apară în fața publicului aproape seară de seară pe vremea în care asistenta lui Mihai Morar, însă s-a retras pentru a se axa pe alte pasiuni.

Marina Dina s-a retras din viața publică în urmă cu 10 ani. Ce a determinat-o să ia această decizie

Marina Dina în urmă cu 10 și s-a mutat în Italia, acolo unde a studiat Managementul Modei și al Bunurilor de Lux. Cu toate acestea, pentru că nu și-a putut găsi un loc de muncă bine plătit, ea a decis să se întoarcă în țară.

„Cred că sunt 10 ani sau poate chiar mai bine de când nu am mai fost într-o prezentare de modă. Am avut emoții. De când am ajuns mă întrebam ce caut aici.

Nu știu dacă ai observat, dar fetele acestea sunt foarte frumoase și foarte tinere”, a declarat Marina Dina în urmă cu ceva timp, după o prezentare de modă,

Marina Dina este mama a doi copii

În prezent, Marina Dina își dedică cea mai mare parte a timpului celor doi copii ai săi. Fosta asistentă a lui Mihai Morar a adus pe lume gemeni în anul 2017.

Totodată, vedeta a mărturisit că, deși i-a plăcut să facă televiziune, nu simțea că domeniul i se potrivește în totalitate. În urmă cu câteva luni, aceasta dezvăluia că se pregătește să devină instructor de yoga.

„Televiziunea s-a întâmplat în viața mea și am făcut-o vreme de patru ani, dar nu mi se potrivește așa cum mi se potrivește yoga.

După ce am plecat din televiziune, am plecat direct la Milano, unde am făcut un curs în managementul modei și al bunurilor de lux și apoi am continuat cu partea asta de fashion.

Apoi am făcut copii și asta a fost un proces destul de lung și greu, pentru că a fost nevoie de trei fertilizări in vitro ca să avem gemeni”, a declarat Marina Dina