O mai ții minte pe Nicole din Lacrimi de iubire? Mihaela Bărluțiu s-a schimbat radical de-a lungul anilor

Cu ce se ocupă Nicole din „Lacrimi de iubire”, la 15 ani de la difuzarea ultimului episod al telenovelei? Mihaela Bărluțiu este mămică a doi copii, iar viața ei s-a schimbat foarte mult în ultimii ani.

Fosta actriță locuiește în Los Angeles cu familia ei, unde are și o afacere împreună cu partenerul de viață. Roșcata a simțit nevoia de o schimbare de direcție atunci când a plecat din România, însă îi lipsește perioada filmărilor de la Acasă TV.

Fosta vedetă are 32 de ani și are două fiice, iar acestea iubesc foarte mult România. Din acest motiv, Mihaela i-a propus soțului să se mute în țară și ar vrea să aibă și un al treilea copil.

Mihaela Bărluțiu a recunoscut că nu ar refuza să revină pe platourile de filmare. Frumoasa roșcată a declarat că esste deschisă pentru orice rol și îi lipsește foarte mult perioada filmărilor pentru „Lacrimi de iubire”.

„Viața mea s-a schimbat foarte mult, pentru că eu însămi am avut schimbări majore. Am început o a doua viață în momentul în care am ajuns în Los Angeles.

Îmi este dor de tot, până și de oboseala care se acumulase după 12 ore de filmări. Sunt deschisă pentru orice rol. Chiar îmi este foarte dor”, a declarat „Nicole Varlam” pentru .

Mihaela s-a schimbat foarte mult de când a devenit mămică și spune că acum este mult mai responsabilă decât înainte. Deși au trecut ani buni de când apărea pe micile ecrane, tânăra are un număr mare de fani și ține legătura cu ei.

„M-am maturizat mult, sunt mai responsabilă și am devenit mamă. Te schimbi fără să realizezi. Am fost foarte apreciată în perioada filmărilor și încă sunt.

Încă primesc mesaje frumoase din partea fanilor mei și îmi este foarte drag să păstrez legătura cu ei”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată.

Mihaela Bărluțiu are o afacere cu soțul ei

se ocupă cu afacerea ei și a soțului, care merge foarte bine. Fosta actriță de la Acasă TV a plecat în SUA la mai puțin de patru luni de când s-a terminat telenovela. Inițial, aceasta și-a dorit doar o vacanță, însă i-a plăcut mult și a rămas acolo.

După ce l-a cunoscut pe actualul soț, Valentin Voicu, a decis să se stabilească în America. „Ne-am căsătorit și suntem fericiți. În toată perioada asta am muncit pentru companiile pe care le avem. Afaceri de familie”, a mai explicat Mihaela.

Interpreta lui Nicole Varlam este foarte fericită cu viața ei de peste Ocean. Aceasta vine în fiecare vacanță de vară în România cu soțul și fiicele lor, cărora le place foarte mult.

Mihaela Bărluțiu își mai dorește un copil, dar este conștientă că mai are destul timp, din moment ce încă e tânără.

„Fetițele mele sunt foarte bine. Le aducem în fiecare vară în România, unde le place foarte mult. Chiar ne-au propus să ne mutăm aici. Este din ce în ce mai greu să fii mămică,

Nicole devine adolescentă și apar probleme, iar Jasmine are o personalitate diferită. Avem copii foarte buni și încercăm să îi îndrumăm cum putem noi mai bine.

Îmi doresc să mai facem un copil, doar că deocamdată vreau să mai aștept. Am doar 32 de ani, am tot timpul din lume”, a mai precizat Mihaela Bărluțiu.