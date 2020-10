O mai ții minte pe Tanța, colega lui Teo? Ce mai face Nuami Dinescu în prezent

Tanța, fosta colegă de emisiune pe care Teo Trandafir a avut-o alături timp de mulți ani, e o apariție foarte îndrăgită de publicul de la noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De câțiva ani actrița Nuami Dinescu a marcat o retragere din fața camerelor de filmat și a preferat să se ocupe în special de familie și de proiectele ei personale.

Deși a avut câteva colaborări cu diverse posturi de televiziune de la noi și în ultimii ani, Tanța lui Teo Trandafir nu a fost uitată de către public. Acest rol de pe micul ecran i-a adus o foarte mare notorietate și mulți o privesc în continuare așa, ca pe renumita Tanța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă în prezent Nuami Dinescu. E cunoscută publicului ca Tanța, colega lui Teo Trandafir

În prezent în vârstă de 58 de ani, Nuami Dinescu are o foarte mare reputație drepta Tanța lui Teo Trandafir. Chiar dacă acest duo foarte îndrăgit de către români nu mai poate fi privit la TV de foarte mulți ani, publicul și le amintește în repectiva formulă.

Totodată, prezentatoarea Teo Trandafir poate fi urmărită în continuare la Kanal D, pe când fosta ei colegă a preferat să se preocupe de alt soi de proiecte. Departe de luminile reflectoarelor, Nuami Dinescu marchează adesea apariții memorabile și pe pagina ei oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT

O postare recentă distribuită de blondină în mediul online o arată îmbrăcată într-o rochie de mireasă, de pe vremea când era foarte des la TV. Se pare că Tanța e nostalgică după acea perioadă, dar și-a anunțat fanii că a marcat o altă reușită personală.

Mai exact, Nuami Dinescu a scris de curând tot pe rețelele sociale că și-a luat permisul de conducere. De asemenea, ea se bucură acum de un trai ceva mai liniștit, fiind preocupată de activitățile casnice. O mare iubitoare de animale, ea are și câțiva câini, dar și pisici de care se îngrijește, locuind la curte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nuami Dinescu și Teo Trandafir au lucrat împreună foarte mult timp. Au avut împreună apariții la PRO TV și cu câțiva ani în urmă, în cadrul unui interviu, prima dintre acestea a spus lucrurilor pe nume despre relația pe care o aveau în realitate.

„A fost o relaţie bună, cum s-a văzut la televizor. Din punct de vedere profesional, a fost cea mai fericită relaţie care se putea. O aşa chimie am mai avut doar cu Radu Gabriel în „Inimă de câine“. A fost o combinaţie bună, o chimie bună, pentru că se îmbinau spontaneitatea şi lectura ei cu ceea ce ştiam eu. Iar în momentul în care începem să lucrăm, eu sunt un om foarte docil, nu ţin neapărat să-mi impun părerile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cea mai importantă este relaţia din platou, pentru că în rest suntem oameni, putem să ne certăm, putem chiar să ne şi luăm la bătaie, dar în momentul în care am intrat în platou, trebuie să ne facem treaba, ăla e singurul lucru care contează. A fost o relaţie foarte bună, eu am învăţat lucruri de la ea şi am făcut-o fără să-mi spună ea – am observat cum se purta cu echipa, ea era bună cu toată lumea.”, susținea Nuami Dinescu despre relația cu Teo Trandafir.