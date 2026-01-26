Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali

Universitatea Craiova se îndreaptă cu toate pânzele sus spre primul titlu din ultimii ani 36 de ani. Sorin Cârțu a vorbit despre marele avantaj al oltenilor, ieșirea din cursă a celor de la FCSB, campioana en-titre
Cristian Măciucă
26.01.2026 | 18:23
O mai vezi pe FCSB la titlu Sorin Cartu a fost socat de ce a vazut la echipa lui Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un avantaj enorm în lupta la titlu. Oltenii aproape că au scăpat de FCSB, campioana României în exercițiu. Sorin Cârțu a răspuns franc în momentul în care a fost întrebat de șansele roș-albaștrilor la primul loc.

Sorin Cârțu a vorbit despre șansele celor de la FCSB la titlu

Universitatea Craiova și FCSB au avut evoluții diametral opuse în etapa a 23-a din SuperLiga. Dacă oltenii au învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani și s-au instalat pe locul 1, roș-albaștrii au fost umiliți de CFR Cluj, scor 1-4. Între U Craiova și campioana en-titre e acum o diferență de 15 puncte.

ADVERTISEMENT

(n.r. FCSB, la titlu, s-a terminat după înfrângerea de ieri?) Normal, cum vezi lucrurile și ce ai văzut aseară și în meciurile astea două, spui că da. (n.r. – O mai vezi capabilă să ia titlul?) Păi ca să ia titlul trebuie să intre în play-off. E foarte greu să acceadă acolo. 

(n.r. – O mai vezi un pericol pentru Craiova). O văd tot timpul. Dacă intră în play-off, da. Indiferent de pe ce poziție se înjumătățesc punctele, sunt meciuri directe, sunt șanse și șanse. Treaba e să intre în play-off și apoi își poate propune titlul.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Șocant ce se întâmplă cu FCSB? Din ce am văzut aseară, da. Deși, la ce s-a jucat, meciul s-a întors în minutele de final de primă repriză. Au fost niște ocazii, bara lui Olaru, dar cea a lui Toma? E mare de tot! E groaznic să nu dai gol dintr-o poziție atât de favorabilă. Fiind 2-0, nu știu cum mai revenea CFR”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

Sorin Cârțu, scut pentru Ștefan Târnovanu

Sorin Cârțu i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu, unul dintre cei mai criticați jucători de la FCSB după umilința cu CFR Cluj. Patronul campioanei, Gigi Becali, a fost cel mai dur cu goalkeeperul, pe care l-a amenințat că îl va înlocui cu Lukas Zima.

„Eu nu l-aș învinovăți foarte tare pe Târnovanu, deși la modul cum s-a desfășurat faza nu avea de ce să iasă din poartă. Era o minge descoperită. Nu știi care era execuția lui Ilie, care a bătut în spatele apărării. Dar și să fii ieșit în întâmpinarea lui Korenica era mare risc. Vă aduceți aminte că a mai ieșit o dată și a luat roșu (n.r. – la Basel). În orice caz, meciul s-a întors în alea 2 minute, care au fost decisive. După, și cum a început repriza a doua, cu 3-1, era greu să mai revină.

ADVERTISEMENT

(n.r. – De ce ai spus că e șocant?) Și ca rezultat și ceea ce ai văzut în meci. Vreo 25-30 de minute nu se întrevedea că se poate termina meciul de asemenea manieră. Nici cel mai optimist suporter al CFR-ului sau cineva din conducerea CFR-ului credea că se termină 4-1 pentru ei. Pentru că FCSB era în prim plan, dar soarta partidei s-a decis în minutele alea 43-45”, a adăugat președintele de onoare al Universității Craiova.

SE TEME Craiova de FCSB in LUPTA LA TITLU din SuperLiga? RASPUNS BRUTAL DE SINCER al lui Sorin Cartu

I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad!...
Fanatik
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul! Baba? Să-l retrogradeze pe Dorinel! Ngezana? Bolovan!” Exclusiv
Omul care l-a adus pe Alibek la CFR Cluj, detalii din culise. „Am...
Fanatik
Omul care l-a adus pe Alibek la CFR Cluj, detalii din culise. „Am închis transferul în noaptea de Revelion la 23.20!”. Ce salariu are. Exclusiv
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe...
Fanatik
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist...
iamsport.ro
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist de la Steaua: 'Nu mai avea nimic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!