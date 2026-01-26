„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un avantaj enorm în lupta la titlu. Oltenii aproape că au scăpat de FCSB, campioana României în exercițiu. Sorin Cârțu a răspuns franc în momentul în care a fost întrebat de șansele roș-albaștrilor la primul loc.

Sorin Cârțu a vorbit despre șansele celor de la FCSB la titlu

Universitatea Craiova și FCSB au avut evoluții diametral opuse în etapa a 23-a din SuperLiga. Dacă oltenii au învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani și s-au instalat pe locul 1, Între U Craiova și campioana en-titre e acum o diferență de 15 puncte.

„(n.r. FCSB, la titlu, s-a terminat după înfrângerea de ieri?) Normal, cum vezi lucrurile și ce ai văzut aseară și în meciurile astea două, spui că da. (n.r. – O mai vezi capabilă să ia titlul?) Păi ca să ia titlul trebuie să intre în play-off. E foarte greu să acceadă acolo.

(n.r. – O mai vezi un pericol pentru Craiova). O văd tot timpul. Dacă intră în play-off, da. Indiferent de pe ce poziție se înjumătățesc punctele, sunt meciuri directe, sunt șanse și șanse. Treaba e să intre în play-off și apoi își poate propune titlul.

Șocant ce se întâmplă cu FCSB? Din ce am văzut aseară, da. Deși, la ce s-a jucat, meciul s-a întors în minutele de final de primă repriză. Au fost niște ocazii, bara lui Olaru, dar cea a lui Toma? E mare de tot! E groaznic să nu dai gol dintr-o poziție atât de favorabilă. Fiind 2-0, nu știu cum mai revenea CFR”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, scut pentru Ștefan Târnovanu

Sorin Cârțu i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu, unul dintre cei mai criticați jucători de la FCSB după umilința cu CFR Cluj.

„Eu nu l-aș învinovăți foarte tare pe Târnovanu, deși la modul cum s-a desfășurat faza nu avea de ce să iasă din poartă. Era o minge descoperită. Nu știi care era execuția lui Ilie, care a bătut în spatele apărării. Dar și să fii ieșit în întâmpinarea lui Korenica era mare risc. Vă aduceți aminte că a mai ieșit o dată și a luat roșu (n.r. – la Basel). În orice caz, meciul s-a întors în alea 2 minute, care au fost decisive. După, și cum a început repriza a doua, cu 3-1, era greu să mai revină.

(n.r. – De ce ai spus că e șocant?) Și ca rezultat și ceea ce ai văzut în meci. Vreo 25-30 de minute nu se întrevedea că se poate termina meciul de asemenea manieră. Nici cel mai optimist suporter al CFR-ului sau cineva din conducerea CFR-ului credea că se termină 4-1 pentru ei. Pentru că FCSB era în prim plan, dar soarta partidei s-a decis în minutele alea 43-45”, a adăugat președintele de onoare al Universității Craiova.