O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul

Savannah Kendall, o care trăiește în Carolina de Nord, a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. Femeia declarat că a rămas șocată când a descoperit totul atunci când copila se pregătea să meargă la somn.

O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale

O femeie din Statele Unite ale Americii a devenit cunoscută pe social media datorită unui clip. A postat o filmare în care povestește că a dat peste comentarii provocatoare imprimate pe rochia achiziționată pentru fetița sa.

Mama nu se aștepta să facă această descoperire neașteptată, care a ajuns în atenția celor din social media. Creatoarea de conținut a fost uimită când a văzut obiectul vestimentar aparent banal la prima vedere.

Rochia este roz în partea de sus și prezintă trei iepurași. De asemenea, în partea de jos dispune de un material alb pe care au fost imprimate mai multe desene. Alături de animații apar și mai multe mesaje scrise cu litere mici.

„Într-o zi, în timp ce dormea, m-am gândit să arunc o privire și să văd ce spun de fapt”, a mama din Statele Unite ale Americii, în videoclipul de pe TikTok, conform . Filmarea a adunat peste 23 de milioane de vizualizări.

Comentariile care apar pe rochia fetiței

„Vrei să organizezi o vânătoare de ouă de Paște sub pături?”, este unul dintre mesajele imprimate pe rochia fetiței, a mai spus mama acesteia pe social media. Și comentariile nepotrivite nu se opresc aici.

Un altul, încărcat cu un limbaj sexual puternic, scria: „Acest cupon îți dă dreptul la un peep show gratuit!”. De asemenea, pe rochia mai apărea și: „Hai să ne prefacem că suntem iepuri și să facem ce ne vine natural”.

Mai mult, un alt mesaj suna: „Lalelele mele (două buze) vor să fie pe lalelele tale”. În opinia femeii, cea mai ciudată spunea: „Ai fost cel mai bun soț și prieten pe care o fată și l-ar fi putut dori vreodată”.

Ce reacții a primit mama fetiței legat de rochie

Imediat ce mama fetiței a postat filmarea în mediul virtual oamenii s-au grăbit să-și spună părerea. Peste 20.000 de persoane au subliniat faptul că mesajele de pe rochie sunt complet nepotrivite, mai ales că se găsesc pe o haină de copil.

Unii s-au întrebat de unde a achiziționat obiectul vestimentar, în timp ce alții au catalogat rochia drept urâtă. De asemenea, numeroși internauți au declarat că rochia este „oribilă” sau chiar „scumpă”, deși femeia nu a dezvăluit costul acesteia.

„Lumea e atât de perversă acum”, susține o persoană din mediul virtual. Cu toate acestea, au fost și oameni care au sugerat că totul ar putea fi o simplă greșeală. O utilizatoare a susținut că e posibil să fie vorba de „un accident”.

Răspunsul producătorului

Rochia cumpărată de mamă pentru fost realizată de o firmă mică din SUA. Articolul vestimentar aparține fabricii Lele & Co, care a venit cu un răspuns după postarea femeii. Compania a emis o declarație oficială pe site-ul personal.

Mai exact, reprezentanții au dezvăluit că articolul vestimentar a fost retras de la vânzare. În plus, și-au cerut scuze pentru mesaje catalogate nepotrivite, descoperite în mod accidental de această mamă din Carolina de Nord.

„Aș dori să-mi cer scuze pentru textul nepotrivit găsit pe unul dintre articolele de îmbrăcăminte vândute în magazinul meu.

Această piesă anume era un articol de revânzare de la un vânzător și, din păcate, nu am observat textul ofensator înainte de a fi listată”, este răspunsul oferit de firma care a vândut rochia, mai arată sursa citată.