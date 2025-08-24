O mamă a scăpat dintr-un incendiu puternic, însă și-a lăsat în urmă copiii. A fost pusă la zid pentru decizia sa

Jade este o mamă care a rămas marcată pe viață de experiența traumatizantă prin care a trecut. , însă și-a lăsat în urmă copiii, în vârstă de 3 și 7 ani. Aceasta a fost pusă la zid de multe persoane pentru decizia pe care o regretă enorm.

ADVERTISEMENT

O mamă a scăpat dintr-un incendiu puternic, dar și-a lăsat în urmă copiii

O femeie din St. Neots, Cambridgeshire, Marea Britanie, a dezvăluit trauma pe care o poartă în suflet. În decembrie 2020, la primele ore ale dimineții, locuința în care se afla cu cei doi copii a fost cuprinsă de flăcări.

Își amintește că a fost trezită din somn de țipetele care veneau din dormitorul fiicei sale, Sienna. Mama pe numele ei Jade Horton a fost ținută pe loc de fumul care venea de la parter. Căldura a împiedicat-o să iasă din cameră.

ADVERTISEMENT

A încercat cu disperare să ajungă la fetița sa în vârstă de 7 ani și la fiul său Isaac, de 3 ani. Din păcate, incendiul puternic îi cuprinsese casa, lucru care a făcut-o să iasă pe fereastră și să strige după ajutor. Vecinii alertaseră deja pompierii.

„Am auzit-o pe Sienna strigând după mine. Am încercat să-i deschid ușa, dar nu am putut. Ieșea fum din dormitorul Siennei. Nu am putut coborî. Căldura era atât de intensă.

ADVERTISEMENT

M-am dus la fereastra dormitorului meu și am strigat cât de tare am putut: «Ajutor, ajutor»”, a povestit femeia care și-a pierdut cei doi copii în incendiul care i-a cuprins locuința, relatează .

ADVERTISEMENT

De ce s-a aruncat de la fereastră femeia

Jade a încercat în dimineața fatidică, după ce casa fusese cuprinsă de flăcări, să ia legătura cu partenerul de viață, Andy. Bărbatul plecase deja la serviciu, dar s-a întors și a vrut să intre în casă alături de alți doi vecini.

Din păcate, nu a reușit să ajungă la mamă și la copiii care se aflau la etaj, din cauza flăcărilor puternice. Sienna a încetat să mai strige după figura maternă, moment în care aceasta a luat decizia de a se arunca de la fereastră.

ADVERTISEMENT

A crezut că micuții fuseseră salvați de pompieri pentru că țipetele se opriseră. Avea să afle că i-a lăsat în urmă, partenerul precizând că ”au dispărut”. Acum susține că, dacă ar fi știut că copiii sunt încă în casă, ar fi „murit cu ei”.

Decizia luată în urmă cu 5 ani a marcat-o enorm. Oamenii au judecat-o pentru fapta sa, majoritatea crezând că și-a abandonat copiii pentru a se salva. O perioadă a început să se îndoiască de ea însăși și s-a întrebat dacă ar fi putut face mai mult.

Problemele cu care s-a confruntat Jade

Jade a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a aruncat de la fereastra dormitorului. Femeia și-a rupt ambele oase ale călcâiului, gleznele, pelvisul și sternul. Printre oasele care s-au rupt se mai află încheietura mâinii drepte.

Cadrele medicale care au tratat-o au declarat că mama copiilor și-a rupt trei degete de la mâini și toate cele zece degete de la picioare din cauza săriturii. În plus, coloana vertebrală s-a fisurat în patru locuri. Totodată, și-a distrus articulația șoldului drept.

Șansele de supraviețuire erau destul de mici, medicii fiind de părere că va rămâne paralizată permanent. A trecut prin numeroase operații și a reușit să meargă din nou. Și-a schimbat domiciliul și a câștigat un premiu important.

Trofeul pentru Femeia Curajoasă i-a fost înmânat pentru construirea unei afaceri holistice în fața adversității. În clipa în care a urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul a spus că i-a putut auzi pe Isaac și Sienna aclamând „mai tare decât oricine altcineva”.

Cum s-a produs incendiul

Anchetatorii au deschis un dosar pentru a afla cum a luat foc casa femeii. Oamenii legii au descoperit că mama copiilor nu putea face nimic pentru a-i salva pe Isaac și Sienna. Incendiul a atins aproximativ 1.000 de grade Celsius.

Din păcate, niciuna dintre alarmele de incendiu ale casei nu au funcționat. Flăcările au pornit din dormitorului băiatului, de la instalația electrică a televizorului. Producătorul dispozitivului a fost obligat să-i plătească femeii o despăgubire.

În altă ordine de idei, Jade își amintește care au fost ultimele momente petrecute alături de săi. Cu o noapte înainte de tragedie i-a fredonat lui Isaac cântecele preferate. De asemenea, i-a citit Siennei povestea pe care o adora, înainte de somn.

„Mă bucur că i-am îmbrățișat și i-am sărutat înainte de a-i vedea pe amândoi adormind fericiți în acea noapte”, a spus femeia care și-a pierdut copiii în urma incendiului, mai arată sursa citată mai sus.