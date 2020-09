O mamă de 23 de ani s-a dus la culcare și nu s-a mai trezit. Familia este distrusă: ”Când inima ta s-a oprit…”

Membrii familiei unei tinere de 23 de ani din Corelaine, Irlanda de Nord sunt în stare de șoc, după ce aceasta a murit inexplicabil în timp ce se afla în vacanță în Ibiza. Când s-a produs tragedia nu era singură, ci împreună cu sora și una dintre verișoare.

Amy Connor, pe numele său din buletin, s-a stins subit, în somn, deși nimeni nu știa să fi avut vreo problemă de vacanță. Durerea este cu atât mai mare cu cât lasă în urmă o fetiță de doar trei anișori care va trebui de acum să trăiască fără iubirea maternă.

Decesul a survenit în după-amiaza zilei de 20 august, când cele cele trei femei s-au întors în camera de hotel după câteva ore petrecute la plajă. Între timp, tânăra a fost înmormântată de rude într-un sicriu roz, personalizat, decorat cu o gravură de diamante cu inscripția „Prințesă”.

„Am fost la piscină și apoi ne-am întors în cameră, Amy a intrat la duș și apoi s-a așezat în pat. M-am dus pe balcon, am mâncat niște chipsuri și mi s-a făcut frig, așa că am intrat în cameră.

Ea zăcea în pat când m-am întors, a fost groaznic, a fost un șoc pentru mine. Mulțumesc personalului de la hotel, sunt oameni extraordinari.

Ne-au ajutat enorm, nici nu știu ce am fi putut cere mai mult”, a declarat Toni, sora tinerei, precizând că personalul le-a făcut bagajele, le-au oferit mâncare și chiar au plătit pentru o cameră de hotel din Londra, la întoarcere.

A fost înmormântată ca o „Prințesă”

Cu lacrimi în ochi, tânăra a spus despre sora sa că era genul de persoană „prietenă cu toată lumea, foarte apreciată de cunoscuți”. Odată ajunse acasă, au fost întâmpinate de oameni care au încercat să le aline durerea cum au știut ei mai bine.

Aceștia le-au trimis buchete cu flori și mesaje de condoleanțe, cele mai multe fiind postate pe rețelele de socializare ale fetei. Amy a fost înmormântată întocmai ca o „Prințesă”, așa cum sta scris pe sicriu roz personalizat în care își va dormi somnul de veci.

Dincolo de părinții și frații care nu își vor reveni niciodată din șoc, Amy lasă în urmă o fetiță de doar trei anișori. Aceasta rămâne în grija familiei și este obligată să se obișnuiască cu gândul că nu-și va mai vedea mama altundeva decât în poze.

