O mână de ajutor, o șansă la viață pentru Maria. Micuța de doar un an are nevoie de transplant hepatic

Maria Alexandra Preda, o fetiță de doar un an și o lună se zbate între viață și moarte. Micuța are nevoie urgentă de un transplant hepatic pentru a supraviețui, iar acest lucru poate fi posibil doar cu ajutorul oamenilor buni. Boala rară de care suferă, atrezie de căi biliare, i-a transformat primul an de viață într-un coșmar plin de spitalizări, intervenții chirurgicale și multă durere.

Maria are nevoie de transplant hepatic, singura șansă la viață

Timpul nu mai are răbdare, iar fiecare zi în care nu primește transplantul îi scade șansele de supraviețuire. Fetița s-a născut pe 12 februarie 2024, iar primele sale luni de viață au fost extrem de grele, marcate de o luptă continuă cu o boală rară și gravă: atrezie de căi biliare, diagnosticată în urma unor investigații amănunțite.

La doar 78 de zile de viață, a fost supusă unei intervenții chirurgicale dificile, procedura Kasai, menită să-i ofere o șansă la viață. Deși operația a avut succes, boala a continuat să avanseze, iar fetița a fost nevoită să treacă prin suferințe greu de imaginat. Maria are o viață foarte grea pentru un copil. A fost internată în spital și a avut nevoie de tratamente complexe și intervenții complicate din cauza problemei medicale.

Începând din octombrie 2024, Maria este internată la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde medicii fac eforturi uriașe să o mențină stabilă. Cu toate acestea, organismul ei fragil nu mai rezistă. la ISMETT, un spital din Italia specializat în astfel de intervenții.

Fiecare zi este o luptă contra-cronometru

Dosarul micuței a fost acceptat la ISMETT, iar medicii din Italia sunt pregătiți să o primească pentru intervenție. Genina și Alexandru, părinții fetiței, trăiesc cel mai cumplit coșmar al vieții lor. Cu sufletul la gură, aceștia așteaptă zilnic răspunsul de la Direcția de Sănătate Publică București, care trebuie să aprobe finanțarea intervenției.

„Orice întârziere îi pune viața în pericol. Ne rugăm în fiecare zi să primim vestea bună și să plecăm cât mai repede în Italia” , spune mama Mariei.

Maria mai are o surioară în vârstă de cinci ani care nu poate fi ferită de durerea prin care trece atât sora ei mai mică, cât și părinții. Fetița resimte profund absența mamei și a surorii sale, iar părinții fac tot ce pot pentru a-i oferi sprijin emoțional, în timp ce depun eforturi supraomenești pentru a o vindeca pe micuța care are nevoie de transplant hepatic.

Niciunul dintre părinți nu poate fi donator, însă s-a găsit o șansă pentru fetiță. Sora tatălui,

Familia are nevoie de 30.000 de euro pentru transplantul Mariei

Însă chiar și dacă transplantul este acoperit de stat, familia are nevoie de cel puțin 30.000 de euro pentru cheltuielile asociate: cazare, transport, medicamente, analize și îngrijiri post-operatorii. Suma este colosală pentru o familie cu venituri modeste, însă prin „mână de la mână” poate avea loc un miracol, iar Maria poate duce o copilărie liniștită, ca un copil normal.

Cine vrea să acorde o sumă oricât de mică pot trimite un simplu SMS de doar 2 euro la 8848, număr fără recurență. De asemenea, românii din străinătate pot sprijini cauza donând prin PayPal. Încă o soluție este plata cu cardul sau prin transfer bancar:

Conturile Fundației Mereu Aproape: