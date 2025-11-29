O mare campioană și-a spus părerea sinceră despre handbalul românesc: ”Stăm foarte prost”

ADVERTISEMENT

Adriana Nechita este de departe una dintre cele mai importante sportive din istoria recentă a României. A obținut două medalii importante la cele 130 de meciuri la națională, bronz la Mondialul din 2015, dar și la Euro 2010.

Ce s-a ales de Adriana Nechita

În prezent, marea campioană are 42 de ani și a dispărut din sportul românesc. Aceasta a oferit un interviu recent în care a vorbit despre modul în care viața ei s-a schimbat și nu numai.

Adriana Nechita și-a dedicat viața familiei și a preferat liniștea. Drept urmare, odată ce s-a retras din sport a decis să lase totul în urmă și să înceapă o nouă viață, consideră când a ”ratat” multe.

Aceasta nu mai este implicată direct în handbal. Pe de altă parte, sportul va rămâne mereu în inima ei. Se mai uită la meciuri și totodată ține legătura cu unele persoane din domeniu.

„Am ales să fiu discretă pentru că am simțit nevoia de o perioadă mai liniștită, dedicată mie și familiei. În toată această perioadă am făcut lucruri pe care, ca sportiv, nu am avut timp să le trăiesc.

Nu mai sunt implicată direct în handbal, dar rămâne parte din mine. Urmăresc tot ce se întâmplă, merg la meciuri când am ocazia și țin legătura cu oamenii dragi din handbal”, a dezvăluit sportiva pentru .

Ce părere are sportiva despre generația ei

Generațiile s-au schimbat, iar asta o confirmă și Adriana Nechita. În opinia sa, cu ani în urmă, munca și disciplina reprezenatu o prioritate. Totodată, colegele de echipă se cunoșteau între ele și își ofereau sprijin.

„Generația noastră a fost construită pe foarte multă muncă și disciplină. Ne cunoșteam în detaliu, după atâția ani împreună, știam instinctiv ce îi place și ce nu celeilalte, unde putem să ne sprijinim și unde putem să tragem mai mult pentru echipă”, a mai povestit ea.

Adriana Nechita, despre handbalul românesc

Întrebată ce părere are despre handbalul românesc din ultimii ani, sportiva a fost cât se poate de dură. Menționăm faptul că statistica arată că doar 8.000 de participanți mai există la noi în țară.

Și iată că Adriana Nechita consideră că România stă ”foarte prost” nu doar la handbal, Potrivit acesteia, totul pornește din familie. Iar nivelul copiilor este foarte important.

„Situația handbalului românesc din ultimii ani reflectă o problemă mai amplă: stăm foarte rău la majoritatea sporturilor, nu doar la handbal! Iar totul începe de la nivelul copiilor. O spun și din experiența de părinte.

Soluția începe de jos: investiții în structuri, în antrenori, în programe care să atragă copiii spre sport și să îi păstreze acolo! Dacă nu construim de jos, dacă nu avem grijă de copii, de unde să apară rezultatele mari?!”, a mai povestit ea.

Adriana Nechita spune că în România . Acestea trebuie să rămână însă unite și încrezătoare dacă vor într-adevăr să dea tot ceea ce au mai bun pe teren. Și evident, dincolo de talent, experiența și curajul pot să facă diferența.