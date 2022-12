Fiesta argentiniană la Doha înaintea meciului din „sfertul” cu Olanda. Suma exorbitantă plătită de fanii „pumelor”

Olanda este în drumul către primul titlu al sud-americanilor din 1986 încoace. Interesul este uriaș, astfel că, suporterilor argentinieni deja prezenți în Qatar, li s-au alăturat ieri alți peste 5.000 de fani. Și, imediat ce au ajuns la Doha pentru a susține ”La Albiceleste”, s-au alăturat fiestei care, conform tradiției, începe în preziua partidei.

Argentina a început cu stângul campania de la Cupa Mondială din Qatar. Cu acel 1-2 cu Arabia Saudită, care este în topul celor mai rușinoase înfrângeri din istorie.

În cele din urmă însă, Messi și colegii și-au revenit. Au câștigat grupa, bifând primul obiectiv. Și au respectat calculele hârtiei, trecând în optimi de Australia, 2-1.

Cel de-al treilea titlu mondial, primul din 1986 încoace, este încă un țel viabil. Iar fanii sunt trup și suflet alături de echipă. O dovadă este faptul că peste 5.000 de fani s-au alăturat ieri celor deja aflați la fața locului.

Cu un efort financiar deloc de negliat. Jurnaliștii de la Perfil spun că numai pentru un

Argentina fans in the streets of Doha! 🥁👏🏻🇦🇷

