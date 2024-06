O mare fabrică din România a ajuns pe mâna chinezilor. Grupul din Asia a cumpărat uzina de la un investitor austriac

Este vorba despre uzina Alu Menziken din Satu Mare, care era parte a grupului Montana.

Alu Menziken, cumpărată de chinezi

Compania Alu Menziken, ce aparținea grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael Tojner, Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd.

Acest anunț a fost făcut public de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), care a colaborat cu echipa internațională de avocați ce a asistat grupul chinez în cadrul tranzacției, conform Ziarului Financiar și preluat de Mediafax.

Tranzacția se află în proces de obținere a aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, iar prețul achiziției nu a fost dezvăluit.

Proiectul a fost coordonat de firma de avocatură HEUKING din Germania, care a jucat rolul de consilier principal în această tranzacție, ghidând activitatea consultanților juridici locali din Elveția, Austria și România.

Cine este Alu Menziken

Alu Menziken dispune de una dintre cele mai avansate linii de extrudare a aluminiului din Europa, permițând fabricarea de profile de aluminiu cu diverse grade de flexibilitate conform cerințelor clienților noștri.

Utilizăm fierăstraie de precizie și mașini CNC moderne pentru a produce profile și tuburi de aluminiu de înaltă calitate. De asemenea, oferim o varietate de tratamente de suprafață pentru a prelungi durata de viață și a îmbunătăți aspectul și valoarea produselor noastre. Folosim tehnologie de vârf pentru sudură și îmbinare, realizând astfel ansambluri și componente complexe.

„Vechimea pe piață și orientarea către satisfacerea cerințelor cilenților noștri ne-au făcut partenerul ideal atunci când vine vorba de produse extrudate de aluminiu de înaltă precizie.

Obiectivul principal al echipei de management este dezvoltarea continuă a companiei și menținerea gradului ridicat de entuziasm și energie al echipei Alu Menziken. Oferim angajaților noștri locuri de muncă sigure și promovăm dezvoltarea profesională. Menținem parteneriate pe termen lung cu clienții și furnizorii noștri bazate pe respect reciproc și încredere”, se arată pe site-ul companiei.