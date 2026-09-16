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Kylian Mbappe (27 de ani), Vinicius Junior (26 de ani) și Ibrahima Konate (27 de ani) au provocat un scandal uriaș în Spania cu gestul făcut înainte de meciul dintre Elche și Real Madrid. Fotbaliștii celor două formații au ieșit pe gazon cu tricouri de susținere pentru orașul spaniol Ceuta, care se confruntă de mai multe luni cu o criză umanitară gravă, însă cei trei jucători de la Real le-au purtat doar până la jumătate. Aceștia au fost criticați dur pe rețelele sociale, dar și de către președintele La Liga, Javier Tebas (64 de ani).

Președintele La Liga, atac la Kylian Mbappe și Vinicius

Orașul spaniol Ceuta, aflat la Marea Mediterană în nordul Marocului, a fost asaltat de migranți în ultimele două luni, peste 80.000 de marocani trecând ilegal granița. 141 de persoane au decedat până acum în încercarea de a intra pe teritoriul spaniol. În contextul acestei crize, fotbalul spaniol a organizat o acțiune pentru a susține Ceuta, însă Kylian Mbappe, Vinicius și Ibrahima Konate nu au dorit să susțină campania și au purtat tricourile doar până la jumătate înainte de meciul cu Elche.

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a fost condamnat de președintele La Liga, Javier Tebas. „Cred că e o mare greșeală. Real Madrid este o entitate din Spania și implicarea întregii echipe într-o astfel de inițiativă reprezintă un act instituțional, un act al clubului, nu unul personal în care fiecare trebuie să exprime o opinie.

Faptul că întreaga echipă iese pe teren purtând tricouri este o tradiție bine stabilită a clubului. Jucătorul trebuie să iasă pe teren purtând tricoul. Dacă ieși cu tricoul împăturit, e ca și cum ai ieși fără tricou”, a declarat ibericul, conform . Acesta a explicat că evenimentele sunt autorizate de și nu ar trebui să depindă de opinia fotbaliștilor „când nu afectează aspecte ideologice”.

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Cum este văzut la Real Madrid scandalul declanșat în Spania

Real Madrid nu a oferit o reacție oficială cu privire la acest subiect, însă jurnaliștii de la au dezvăluit cum este văzut scandalul de către șefii vicecampioanei Spaniei. „Clubul nu acordă nicio importanță acestui aspect, întrucât consideră că fiecare ar trebui să poarte tricoul pe care și-l dorește.

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Mai mult, madrilenii susțin că, spre deosebire de alte echipe, majoritatea jucătorilor au purtat tricoul respectiv. Totuși, revenind la cazul concret al celor trei jucători de la Real Madrid, ei insistă asupra faptului că nimeni nu poate fi obligat să poarte un tricou și nici împiedicat să o facă. Nu acordă absolut nicio importanță acestei chestiuni”.