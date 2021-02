O mașină a fost lovită de tren aproape de Timișoara. În autoturism erau doi adulți și un copil

Un copil și o femeie au fost răniți aproape de Timișoara, după impactul violent dintre un tren și o mașină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În mașina lovită de tren se aflau doi adulți și un copil, iar accidentul s-a petrecut în localitatea Dudeștii Noi.

Un automotor cu 15 călători care asigura relația Sânnicolau Mare – Timișoara a izbit în plin o mașină al cărei șofer nu s-a asigurat și a ajuns pe calea ferată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un autoturism a fost lovit de tren lângă Timișoara

În urma impactului, femeia care era pasager în mașină a rămas blocată și a fost nevoie de descarcerare pentru a o scoate dintre fiare, conform opiniatimisoarei.ro.

„In accident a fost implicat un automotor care asigura relatia Sannicolau Mare – Timisoara, in care se aflau 15 persoane care nu au necesitat ingrijiri medicale și un autoturism in care se aflau doi adulti si un copil. In urma impactului, o vicitima de sex feminin a ramas blocata in autoturism. Aceasta a fost extrasă de urgenta si predata unui echipaj medical SAJ in stare de constienta. Victima de sex feminin si minorul au fost transportati la spital”, transmit reprezentantii ISU Banat.

ADVERTISEMENT

La intervenție au participat 13 pompieri cu o autospecială de stingere, u aotuspecială de descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, dar și două ambulanțe SAJ.

Potrivit Hotnews, circulația în zonă e blocată în zona stației Dudeștii Noi. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe secția de cale ferată 218, în zona stației CF Dudeștii Noi, județul Timiș, trenul Regio 16188, care se deplasa pe relația Sânnicolau Mare – Timișoara, a surprins și accidentat, la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere, o mașină în care se aflau trei persoane.

ADVERTISEMENT