O mașină a rupt balustrada unui pod istoric din Timișoara și a fost la un pas să cadă în Bega. Două persoane au fost rănite

Accidentul în care au fost implicate două autoturisme și un pieton s-a petrecut sâmbătă, în Timișoara, pe un pod din centrul orașului, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. O mașină a rupt balustrada podului și a fost la un pas să cadă în râul Bega.

Balustrada unui pod istoric din Timișoara, distrusă după un accident de mașină

Una dintre persoanele implicate în accident este un tânăr în vârstă de 22 de ani. este un bărbat de 35 de ani. Un pieton în vârstă de 49 de ani a suferit răni.

“Astăzi, 9 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani şi un pieton în vârstă de 49 de ani”, a transmis IPJ Timiș.

implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri. “Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situaţii de fapt în care s-a produs accidentul”, au mai transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Cum s-a produs accidentul

Polițiștii iau în considerare varianta ca accidentul produs sâmbătă, pe Podul Mihai Viteazul, să fi fost cauzat în mod intenționat de unul dintre conducătorii auto.

Mai mulți bărbați s-au adunat la locul accidentului, astfel că a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Pe bancheta uneia dintre mașinile implicate, anchetatorii au găsit bâte de baseball, precum și alte obiecte contondente, potrivit .

Podul Mihai Viteazul din Timișoara este unul dintre cele mai importante din oraș. Este situat la capătul bulevardului cu același nume și a fost construit în anii 1913 – 1914, pe locul unui pod de lemn care, până atunci, funcționate fără întrerupere din 1718, ranforsat în 1898.