O mașină de pompieri a luat foc în timp ce se deplasa către un incendiu din județul Teleorman

O mașină de pompieri a luat foc în județul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, însă brusc s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi autospeciala a luat foc.

ISU Teleorman anunță că incidentul s-a produs duminică, 10 august, în jurul orei 14. Pompierii din cadrul Detaşamentului Alexandria urmau să intervină pentru .

Ulterior însă, mașina de pompieri a luat foc și a fost distrusă în totalitate. „Astăzi, 10 august, în jurul orei 14:24, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Alexandria au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată şi mirişte, produs în apropierea DN 52, în zona Izvorul Rece.

Pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă, la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj format din cinci subofiţeri, cu o autospecială de stingere de mare capacitate (9.000 litri)”, a transmis, duminică seară, ISU Teleorman.

Mașina de pompieri urma să intervină la un incendiu de vegetație

Menționăm faptul că incendiul de vegetație se manifesta pe . Tocmai din acest motiv, a fost solicitat și sprijinul a două echipaje suplimentare, unul din cadrul Detaşamentului Alexandria şi unul din cadrul Gărzii de Intervenţie Furculeşti.

ISU Teleorman precizează că după ce mașina de pompieri a luat foc, pompierii au folosit stingătoare pe care le aveau astfel încât să mai poată salva ceva. De vină ar fi fost instalația electrică care a luat foc.

”Din informaţiile preliminare, în timp ce se apropiau de zona afectată pentru a acţiona eficient, autospeciala a suferit o defecţiune tehnică majoră, instalaţia electrică luând foc.

Concomitent cu acţiunea de lichidare a incendiului izbucnit la instalaţia electrică – folosind stingătoarele din dotare – o parte dintre pompieri au continuat să acţioneze pentru limitarea propagării incendiului de vegetaţie, favorizat de vânt, spre poziţia lor”, a mai transmis sursa citată.

Incendiul de vegetație a fost și el lichidat

ISU Teleorman precizează că în urma incendiului, echipajul nu a mai putut utiliza sistemul de refulare sau golire a bazinului de apă, ceea ce a condus la propagarea flăcărilor şi la distrugerea autospecialei.

Referitor la incendiul de vegetație la care urma să ajungă autospeciala, acesta a fost lichidat de către cele două autospeciale ajunse la fața locului. Mai departe, se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

”Precizăm că, din punct de vedere operaţional, intervenţia nu a fost afectată, întrucât celelalte două autospeciale de stingere solicitate au ajuns la faţa locului şi au acţionat pentru lichidarea incendiului. Din fericire, niciun membru al echipajului nu a fost rănit”, au mai anunțat pompierii.