O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut

A obținut prima sa medalie olimpică din cariera sportivă la ultimele Jocuri Olimpice, iar acum le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut atleta canadiană specializată în săritura cu prăjina, Alysha Newman.

O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media

Alysha Newman este una dintre cele mai cunoscute sportive la nivel mondial. A fost la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a reușit să sară perfect peste borna de 4,85 metri. A primit medalia de bronz, devenind virală datorită unui gest neașteptat.

Imediat ce a realizat că prinde podiumul, femeia de 31 de ani a făcut un dans al victoriei. A realizat un twerk chiar în fața oamenilor și reprezentanților Comitetului Olimpic. Din păcate, a fost aspru criticată de mulți fani.

Cu toate acestea, femeia nu a fost dată uitării de internauți, dovadă că le-a sucit minților celor de pe social media. Atleta i-a cucerit pe urmăritorii săi datorită unor imagini spectaculoase și extrem de îndrăznețe.

A încins rețelele de socializare prin intermediul unui photoshooting în care hainele au fost opționale. Medaliata olimpică a postat imaginile inedite pe contul personal de OnlyFans, care a fost creat în urmă cu mai bine de 3 ani.

Alysha Newman, de la sport la ședințe foto incendiare

Oamenii au reacționat imediat ce au observat că Alysha Newman a renunțat la multe dintre obiectele vestimentare. În una dintre poze poartă o cămașă albă, care a fost lăsată deschisă, lăsând la vedere multă piele.

În alte imagini este îmbrăcată în costum de baie sau în lenjerie intimă. Cunoscuta medaliată olimpică a realizat aceste poze inedite demonstrând că și-a dorit o carieră în industria modei încă de la o vârstă fragedă.

„Olimpică. Multe recorduri. Model. Alysha Newman dovedește că este diferită, fie că zboară peste bara de sărituri cu prăjina, fie că domină camera de filmat.

O forță a atletismului și a farmecului, ea ridică ștacheta în toate sensurile cuvântului”, este mesajul care apare în dreptul imaginilor spectaculoase cu atleta canadiană, pe contul unei reviste de pe Instagram.

Cum se împarte Alysha Newman între sport și OnlyFans

Întrebată la un moment dat cum reușește să aibă timp pentru sport, dar și pentru , medaliata olimpică a dat cărțile pe față. Alysha Newman a dezvăluit cum se împarte între cele două activități care îi aduc bani în conturi.

„Când eram o fetiță mică mi-am spus că trebuie să aleg: să fiu o atletă ori un model. Nu înțelegeam de ce nu le puteam face pe amândouă. Dar pentru mult timp am crezut în ce am ales și am mers pe atletism.

Mi-am pus sufletul și inima în asta. Adevărul e că medalia în sine e doar un simplu moment. Pentru mine, momentul magic nu a fost medalia, ci senzația că eram în top, complet prezentă, după ce am dat tot ce aveam mai bun.

Apoi, stând pe podium, am simțit cealaltă parte a mea: mândria de a fi canadian. Să știu că am devenit prima femeie din țara mea care câștigă o medalie la proba de săritură cu prăjina a fost copleșitor.

Fie că am vrut sau nu, am fost sexualizată în sport mai mult pentru ce purtam, pentru frumusețea mea. Dacă veneam în colanți lungi și o bustieră de sport care îmi acoperea abdomenul, oamenii tot m-ar fi sexualizat.

Niciodată nu se oprește. Când am deschis contul de OnlyFans a fost foarte important pentru mine, deoarece era o parte a mea pe care o puteam controla”, a declarat Alysha Newman, conform .

Câți bani câștigă Alysha Newman din OnlyFans

Atleta care face furori pe social media este o persoană cu câștiguri uriașe din social media. Alysha Newman primește foarte mulți bani datorită imaginilor speciale pe care le realizează periodic pentru urmăritorii săi.

Potrivit jurnaliștilor , pe platforma OnlyFans are peste 58.000 de abonați. Aceștia plătesc în fiecare lună suma de 10 lire sterline, care se traduce prin venituri consistente pentru frumoasa canadiancă.

Aceasta ar primi lunar în conturile bancare peste 665.000 de euro, motiv pentru care se concentrează pe fotografiile pe care le face. Femeia în vârstă de 31 de ani primești bani mulți și din Instagram, unde este urmărită de 725.000 de persoane.

Cine este Alysha Newman

Atleta canadiană pe numele său complet Alysha Eveline Newman s-a născut pe 29 iunie 1994. Sportiva este specializată în săritura cu prăjina, însă a început prima oară cu gimnastica. A abandonat această activitate la vârsta de 13 ani.

Renunțarea a venit pe fondul unei accidentări la o vertebră lombară. Când avea 14 ani s-a gândit să se apuce de hochei pe gheață și de scufundări. Ulterior, a ales atletismul, fiind îndrumată spre săritura cu prăjina datorită experienței din gimnastică.

În 2013, sportiva s-a alăturat Universității Eastern Michigan. Alysha Newman a devenit campioană a Mid-American Conference după ce a participat la turneul NCAA. Ulterior, s-a transferat la Universitatea din Miami, urmându-l pe antrenorul său, Jerel Langley.

În 2016, a absolvit studiile cu specializarea în fiziologia exercițiului fizic. De asemenea, are o diplomă și în nutriție. În 2015, sportiva a sărit cu succes 4,60 m, la Hurricane Alumni Invitational de la Universitatea din Miami.

Prin urmare, la acea vreme a doborât recordul Universității din Miami, recordul Atlantic Coast Conference (ACC) și recordul național canadian la săritura cu prăjina feminină.

Ce premii a adunat Alysha Newman

În aceeași notă, Alysha Newman a fost medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2024, desfășurate în Paris, Franța. În palmaresul sportivei din Canada se găsește o medalie de aur primită la Jocurile Commonwealth-ului.

În plus, femeia de 31 de ani deține atât recordul național canadian, cât și recordul Jocurilor Commonwealth-ului la săritura cu prăjina feminină. De asemenea, atleta a participat de trei ori la Jocurile Olimpice.

Femeia a reprezentat țara natală la Jocurile Olimpice de vară din 2016, 2020 și 2024. Faptul că a obținut medalia olimpică de bronz a făcut-o să fie prima femeie canadiană care a câștigat o medalie la săritura cu prăjina la Jocurile Olimpice.

Mai mult decât atât, săritura sa de 4,85 metri la Jocurile Olimpice a stabilit un nou record național canadian. În concluzie, nu este deloc de mirare că atleta fură privirile celor care o urmăresc pe social media.