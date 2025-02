O menajeră din București a furat bani și bijuterii de peste 100.000 de euro. Cum proceda hoața

Femeia în vârstă de 45 de ani a acționat timp de mai multe luni, furând zi de zi sume mici de bani sau bijuterii. A ajuns să cotrobăie inclusiv în seiful familiei care o plătea. Proprietarii și-au dat seama doar după 6 luni că din casă le lipsesc bani și bijuterii, după care au mers la Poliție.

O menajeră din București a furat bani și bijuterii de peste 100.000 de euro

În total, menajera a furat 40 de lănțișoare, dar și perle, peste 20 de broșe, 15 inele și 10 brățări. A reușit să fure și diverse sume de bani, conform anchetatorilor. Din fericire pentru păgubiți întreaga sumă furată a fost recuperată. Acum, femeia a fost plasată sub control judiciar.

Anchetatorii încearcă acum să recupereze și bijuteriile furate, pentru că acestea sunt de negăsit. ”La data de 30 ianuarie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie.

, în Municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prejudiciul fiind de aproximativ 100.000 de euro”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

pentru că a făcut rost de chei. Majoritatea banilor erau ținuți în plicuri, astfel că a durat multă vreme până în momentul în care cei care locuiau acolo și-au dat seama că au fost jefuiți chiar de către angajata lor.

Femeia folosea chei de la seif pe care le ”împrumuta” când lumea nu era atentă

”De asemenea, în perioada noiembrie 2024 – 9 ianuarie 2025, prin folosirea fără drept de chei adevărate, suspecta ar fi sustras din seiful asigurat, aflat în aceeaşi locuinţă, trei plicuri ce conţineau diferite sume în valută, acestea fiind recuperate, ulterior.

Totodată, în intervalul 7- 8 ianuarie 2025, prin folosirea fără drept de chei adevărate, ar fi sustras din seiful amplasat în locuinţa persoanei vătămate un plic ce conţinea aproximativ 1.700 de lei”, mai arată sursa citată, conform

Statistic, într-un an calendaristic în țara noastră, la nivel național, au loc aproximativ 15.000 de furturi din locuințe. O arată datele IGPR pe anul 2023. Cifrele variază de la an la an, însă +/- 5%, astfel că 15.000 de case sunt sparte în medie la fiecare 365 de zile.

La un simplu calcul matematic vorbim despre 41 de spargeri la fiecare 24 de ore în țara noastră, un număr destul de mare. De obicei hoții țintesc marile orașe și casele de oameni care au bani, pentru ca riscul asumat să aducă beneficii.