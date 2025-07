„O minge uriașă de foc” Avion prăbușit pe un aeroport din Marea Britanie. Mai multe zboruri au fost anulate. Update

, duminică, pe Aeroportul Southend, din Marea Britanie, în comitatul Essex, potrivit . La fața locului se află mai multe echipaje de urgență și polițiștii. Declarația cutremurătoare a unui martor.

Apar noi informații cu privire la tragedia petrecută, duminică, pe Aeroportul Southend din Marea Britanie, acolo unde un avion s-a prăbușit imediat după decolare. Potrivit , este vorba despre o aeronavă de tip Beech B200.

Avionul urma să aterizeze în Lelystad, Olanda. Rămâne să se stabilească în ce condiții s-a petrecut acest accident aviatic și câte persoane se aflau la bord.

Reprezentanții aeroportului au transmis că patru zboruri au fost anulate, în această după-amiază, în urma evenimentului. Între timp, apar noi declarații ale martorilor.

Oamenii care locuiesc în zonă sunt șocați și au povestit ce s-a întâmplat înainte de prăbușire. „Avionul a decolat, apoi, la aproximativ 50 de metri, a virat brusc spre stânga, iar la aproximativ 100 de metri s-a înclinat brusc spre stânga.

După aceea, practic a coborât cu capul în jos și a izbucnit în flăcări în momentul în care a lovit solul”, a transmis un bărbat, conform sursei citate.

Incident grav, duminică după-amiaza, în comitatul britanic Essex, acolo unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aeroportul Southend. Autoritățile britanice descriu evenimentul drept un incident grav și transmit că mai multe forțe de intervenție se află în zonă.

Deocamdată, nu există informații cu privire la numărul victimelor. Polițiștii au fost alertați cu puțin timp înainte de ora 16:00 cu privire la prăbușirea avionului.

un nor mare de fum negru. Un martor a declarat pentru presa locală că a auzit un zgomot, iar apoi a văzut „o minge uriașă de foc”.

„Am fost alertați cu puțin timp înainte de ora 16:00 cu privire la un impact care a implicat un avion care s-a prăbușit.

Colaborăm cu toate serviciile de urgență aflate la fața locului, iar această intervenție va continua pentru mai multe ore. Rugăm populația să evite zona pe cât posibil cât timp operațiunile sunt în desfășurare”, a transmis poliția din Essex, conform sursei citate.

