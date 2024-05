O mireasă a fost concediată în ziua nunții. Ce mesaj a primit de la șeful ei pe Whatsapp

O mireasă a primit un mesaj care i-a stricat complet ziua nunții. Ce i-a scris șeful ei pe Whatsapp?

O mireasă a fost concediată chiar în ziua nunții

În timp ce se afla la petrecerea de nuntă, într-un cadru de poveste din Cipru, o femeie din Marea Britanie a primit un mesaj șocant de la șeful ei. Acesta a anunțat-o că a fost concediată de la locul de muncă.

Momentul de fericire s-a transformat într-unul de supărare și dezamăgire pentru tânăra mireasă. Ea și-a împărtășit povestea cu faimosul YouTuber Ben Askins, explicând de ce șeful ei a făcut acest gest urât.

În timpul nunții, femeia și-a verificat rapid telefonul, când a văzut un mesaj de la șeful ei pe Whatsapp. „Sper că ziua ta de nuntă a fost bine și că te-ai distrat”, a relatat mireasa, conform

A continuat apoi să citească restul mesajului care a lăsat-o fără cuvinte: „Vreau doar să te anunț că s-a luat decizia să te concediem, din păcate. Un e-mail a fost trimis la adresa ta de e-mail personală detaliind acest lucru. Îmi pare foarte rău că nu a funcționat și îți urez tot binele în continuare.”

Mireasa a simțit că ceva nu era în regulă: „Am fost blocată…”

Chiar și Askins a fost surprins de decizia șefului de a o concedia pe mireasă, Cu toate acestea, tânăra a avut o anumită intuiție care îi spunea că ceva nu era în regulă.

„Nu mi-am ținut telefonul la mine deloc în timpul [ceremoniei], până când am stat jos [mai târziu] și am crezut că am multe mesaje cu urări de bine de citit. Primul lucru pe care l-am observat a fost că am fost blocată și scoasă din toate grupurile de WhatsApp ale companiei”, a declarat aceasta.

După ce a citit mesajale, mireasa a început să-și verifice și căsuța cu e-mailuri. Într-un e-mail oficial de concediere, a fost informată că își pierde slujba pentru că „performanța sa nu îndeplinește așteptările pe care le solicităm pentru rol”.

Mireasa i-a explicat lui Askins că nu i s-a comunicat niciodată că performanța ei nu era satisfăcătoare și crede că cei de la conducerea companiei au planificat condierea cu mai mult timp în urmă. „Au angajat recent pe cineva în echipa noastră, cred că a fost înlocuitorul meu tot timpul,” a explicat ea.

Askins este de partea miresei și consideră că i s-a făcut o nedreptate: „Este unul dintre marile momente ale vieții și ți-au luat acel moment. … Nimeni nu merită asta”, a spus acesta.

Acum, în loc să se bucure de începutul acestei etape noi din viața ei, alături de partenerul său, mireasa a fost nevoită să-și caute un nou loc de muncă.