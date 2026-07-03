Sport

O modificare capitală pentru sportul românesc a fost adoptată de Parlament! Cum sunt avantajate cluburile

Sportivii și cluburile pot face economii importante ca urmare a modificării Legii Sportului. Ce spune Ciprian Paraschiv, iniţiatorul modificărilor pentru Legea 4.
Ovidiu Minea
03.07.2026 | 09:15
O modificare capitala pentru sportul romanesc a fost adoptata de Parlament Cum sunt avantajate cluburile
EXCLUSIV FANATIK
O modificare capitală pentru sportul românesc a fost adoptată de Parlament! Cum sunt avantajate cluburile. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marți, Parlamentul României a adoptat mai multe modificări ale Legii 4/2008. Printre altele, urmare a schimbărilor făcute, pe stadioane se va putea vinde bere, suporterii vor avea dreptul să organizeze show-uri pirotehnice și nu vor mai putea fi interziși pe stadioane decât ca urmare a unor hotărâri judecătorești.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Modificările Legii 4/2008, pentru care inițiatorul acestora, deputatul AUR de Iași Ciprian Paraschiv a mulțumit FANATIK și lui Horia Ivanovici de la tribuna Camerei Deputaților, au făcut ca o altă schimbare a unei legi importante, făcută marți, să treacă pe planul doi. FANATIK vă prezintă în exclusivitate detalii legate de aceste modificări legislative.

ADVERTISEMENT

Consilieri sportivi în locul avocaților

Legea care a fost modificată, tot la inițiativa lui Paraschiv, este Legea Sportului 69/2000. Cel care până a intra în politică a fost, printre altele, căpitan de echipă la Politehnica Iași, director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Fotbal și observator internațional, a solicitat ca sportivii să poată apela în procese la un consilier sportiv și nu neapărat la un avocat, cum se întâmpla până acum.

Solicitarea a fost făcută și pentru cluburile sportive. Camera Deputaților, for decizional pe legea amintită, a fost de acord cu propunerea lui Paraschiv, proiectul fiind votat de 294 de parlamentari. Doar un deputat s-a abținut, iar un altul nu a votat.

ADVERTISEMENT
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Digi24.ro
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct

La TAS se putea, în România – nu!

În exclusivitate pentru FANATIK, Ciprian Paraschiv a explicat de unde a avut ideea schimbării legii: „În România, dacă voiau să fie sprijiniți în cazul unor litigii, sportivii erau obligați să fie reprezentați de avocați. Același lucru se întâmpla și în cazul cluburilor. Asta deși, de exemplu, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cea mai înaltă jurisdicție în materie de justiție sportivă, pot fi reprezentați de orice persoană pe care o aleg, fără condiționări restrictive privind profesia sau calificarea formală. Prevederile legislației din România genera astfel costuri ridicate, pe care mulți sportivi cu venituri reduse ori cluburi cu posibilități materiale mici nu și le permiteau”.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea a rămas
Digisport.ro
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"

Care sunt avantajele noii legi?

Deputatul de Iași a prezentat avantajele care vor fi aduse de modificarea legislativă: „Un consilier sportiv poate percepe onorarii mult mai reduse decât avocații. Apoi, un consilier sportiv poate să știe mult mai bine legislația sportivă, care are reguli care se suprapun peste dreptul comun, față de un avocat, care acoperă un spectru legislativ mult mai larg. Sportul are propriile reguli, trebuie cunoscute foarte bine regulamentele federațiilor, mecanismele transferurilor și contractelor sportive, funcționarea procedurilor disciplinare și jurisdicționale. Aceste lucruri pot fi acoperite mult mai bine de un consilier sportiv, care poate astfel proteja mult mai bine și mai ieftin interesele unui sportiv sau ale unui club”.

ADVERTISEMENT
A lăsat softballul și a ajuns la Cupa Mondială! Cine e fotbalistul care...
Fanatik
A lăsat softballul și a ajuns la Cupa Mondială! Cine e fotbalistul care l-a trimis pe bancă pe căpitanul echipei
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut...
Fanatik
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu
Cristiano Ronaldo, schimbat de Roberto Martinez în Portugalia – Croaţia! Cum a răbufnit...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, schimbat de Roberto Martinez în Portugalia – Croaţia! Cum a răbufnit starul şi ce spune selecţionerul
Tags:
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!