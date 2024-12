O monedă extrem de rară te poate face milionar. Singurul exemplar din 1954 este foarte căutat de colecționari

O monedă aparent obișnuită ar putea să-ți schimbe viața, dacă ai norocul să o găsești prin buzunare. Este o piesă atât de rară, încât valoarea ei ajunge la un milion de lire sterline.

O monedă britanică din 1954 este atât de valoroasă, încât experții sunt dispuși să ofere și un milion de lire sterline. Cu un singur exemplar cunoscut, această piesă reprezintă

Un colecționar cu experiență, cunoscut pe TikTok sub numele @CoinCollectingWizard, oferă informații prețioase pe acest subiect. Cu o comunitate impresionantă de peste 212.000 de urmăritori, expertul a prezentat publicului trei monede penny extrem de valoroase.

Prima monedă prezentată de acesta e un penny din 1950, produsă în doar 240.000 de exemplare. În prezent, un astfel de penny pre-decimal valorează între 30 și 70 de lire, în funcție de starea sa de conservare.

A doua este penny-ul KN din 1918. Valoarea acestuia variază, de la 30 de lire pentru un exemplar în stare bună, până la peste 600 de lire pentru unul foarte bine păstrat.

Însă cea mai valoroasă dintre toate, spune el, este un penny din anul 1954, care există într-un singur exemplar.

“Aceasta este una dintre cele mai faimoase monede rare din Marea Britanie. Deși există multe alte monede la fel de rare sau chiar mai rare, penny-ul din 1954 a devenit cel mai cunoscut dintre acestea”, a declarat specialistul, pe contul lui de Tiktok, potrivit

Informațiile au stârnit un interes uriaș în mediul online, iar videoclipul a strâns peste 1.000 de aprecieri și numeroase comentarii. Mulți utilizatori s-au grăbit să-și verifice colecția de monede.

“Dacă printr-o coincidență incredibilă ai avea un penny din 1954, chiar dacă se știe că există doar unul singur, ai putea deveni milionar”, a mai anunțat Tiktoker-ul.

Old UK pre decimal pennies that are rare and valuable. There are many of the old pennies you need to look out for. Some are extremely rare and valuable and some are more common but can hold value depending on the condition. Whats the dates on your old pennies?