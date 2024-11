O multinațională fondată abia acum 25 de ani, care a zdrobit Lazio în cupele europene. Cine este Midtjylland, adversara de azi a FCSB-ului

FCSB întâlnește diseară, de la ora 19.45, formația daneză FC Midtjylland. . Până acum, roș-albaștrii au acumulat șase puncte.

Midtjylland vine din țara coșmarurilor FCSB-ului

Midtjylland este un nume nou apărut în fața FCSB-ului.E prima confruntare cu această echipă daneză. Ultimele întâlniri cu reprezentantele fotbalului viking au fost însă de coșmar pentru FCSB: 0-5 și 0-5 cu Silkeborg (2022) și 0-2 cu Nordsjaelland (2023).

FANATIK îți prezintă cele mai importante informații privitoare la adversara FCSB-ului:

Danezii, care au o istorie de numai 25 de ani, fiind înființați în 1999. În acest timp, ei au cucerit patru titluri în Danemarca și două Cupe. FC Midtjylland a bifat și o prezenţă în grupele UEFA Champions League, în sezonul 2020-2021.

Clubul a apărut în urma fuziunii dintre Ikast FS și Herning Fremad. FC Midtjylland a fost fondată de Johnny Rune, un afacerist din industria lemnului, și Steen Hessel, un dealer autorizat Mercedes Benz.

Ei au decis să unească cluburile de fotbal Ikast FS (fondat în 1935) și Herning Fremad (fondat în 1918) – cluburi care timp de decenii au fost rivale puternice, dar care nu au jucat niciodată un rol semnificativ în fotbalul danez, fiind cluburi provinciale.

Primul club din Danemarca, care și-a făcut academie de fotbal

În iulie 2014, Matthew Benham (proprietarul clubului englez Brentford) a devenit acționarul majoritar al societății-mamă a Midtjylland, FCM Holding.

Cu o investiție de 6,2 milioane de lire sterline, Benham a introdus o abordare bazată pe date, valorificând experiența sa în modele matematice pentru a prezice rezultatele fotbalistice.

Această mentalitate analitică s-a extins dincolo de strategia de joc, influențând achizițiile de jucători și tacticile de pe teren. În special în ceea ce privește abordarea fazelor fixe, unde Midtjylland a excelat semnificativ.

Sunt foarte buni la fazele fixe

Aproape jumătate din golurile lui Midtjylland din ultimele sezoane au fost marcate din lovituri fixe, o dovadă a pregătirii meticuloase și a metodelor inovatoare de antrenament inspirate de filosofia analitică a lui Benham.

Benham și-a vândut acțiunile anul trecut. Actualul patron al clubului este Anders Holch Povlsen (născut la 4 noiembrie 1972) un miliardar danez, CEO și unic proprietar al lanțului internațional de retail de îmbrăcăminte Bestseller.

Midtjylland a fost primul club danez care și-a înființat propria academie de fotbal, similară cu cea a echipei franceze Nantes. Academia atrage jucători din toată Danemarca, precum și jucători de la FC Ebedei, un club partener din Nigeria. Midtjylland poate lua gratis orice jucător de la Ebedei, iar un procent din vânzarea ulterioară a acestuia va fi direcționat în Nigeria.

Au dezvoltat fotbalul analitic

Gruparea daneză a făcut progrese semnificative în fotbal prin utilizarea inovatoare a analizei și printr-o abordare unică a dezvoltării talentelor. Utilizarea de către club a metodelor analitice pentru îmbunătățirea performanței pe teren și abordarea sa de pionierat în ceea ce privește dezvoltarea jucătorilor l-au plasat în fruntea revoluției analitice din fotbal.

Strategia la nivel juvenil combină cele mai recente descoperiri în domeniul științei sportului cu un angajament față de educația holistică.

În 2019, FC Midtjylland s-a angajat într-o aventură îndrăzneață prin deschiderea Guldminen, școala „Gold Mine”. Situată în incinta terenurilor de antrenament ale clubului, Guldminen este mai mult decât o academie sportive. Este o instituție educațională care își propune să formeze „super sportivi” care sunt și cetățeni responsabili.

„Gold Mine” fabrică nu doar fotbaliști, cât și oameni responsabili

Programa școlii este concepută în jurul mișcării fizice, integrând antrenamentul sportiv cu învățarea academică într-o manieră care răspunde stilurilor individuale de învățare.

Viziunea pentru Guldminen se extinde dincolo de producerea de fotbaliști de elită. Aceasta urmărește să dezvolte lideri și persoane care sunt conștiente de responsabilitățile lor sociale și de mediu.

În plan pur fotbalistic, clubul a dezvoltat o rețea de peste 100 de grupări mai mici asociate. Așa s-a dezvoltat una dintre cele mai puternice rețele de scouting. Aici s-au format vedete ale naționale daneze, precum Simon Kjaer, Joachim Andersen sau Rasmus Kristensen.

A zdrobit Lazio în Europa

Principalul rival al clubului este Viborg FF. Această rivalitate este adesea denumită Bătălia Urii. Derby-ul este al doilea, ca mărime, din Danemarca, după cel dintre FC Copenhaga și Brøndby IF.

Din 2001, clubul a participat aproape an de an la meciurile din cupele europene. Acum doi ani, Midtjylland a zdrobit Lazio, scor 5-1, în Europa League. Cu un an înainte, danezii au bătut cu 3-1 pe Celtic, în deplasare.

Anul acesta au ajuns în Europa League după ce au ratat dramatic calificarea în Liga Campionilor. În play-off, în minutul 50, la returul cu Slovan Bratislava conduceau cu 2-1. Ei au încasat două goluri, în minutele 82 și 86, și au fost eliminați. Așa au ajuns în Europa League.

Au jucători de 16 naționalități

Danezii au acumulat șapte puncte, fiind neînvinși în Europa League. Ei au învins Maccabi Tel Aviv (2-0) și Union Gilloise (1-0) și au remizat cu Hoffenheim (1-1). Danezii sunt pe locul şapte în clasamentul din UEFA Europa League.

Lorul echipei este o adevărată multinațională. Sunt jucători din Danemarca, Chile, Guineea Bissau, Cehia, Coreea de Sud, Senegal, Uruguay, Suedia, Zambia, Islanda, Norvegia, Ecuador, Brazilia, Anglia, Turcia și Elveția.

Ei sunt cotați, împreună, la 63 de milioane de euro. Cu 27 de milioane maim ult decât FCSB. Franculino (Guineea Bissau – 7,5 milioane de euro), Osorio (Chile – 7 milioane), Bucksa (Polonia – 6 milioane) și Kuchta (Cehia – 5 milioane) sunt cei valoroși fotbaliști, potrivit cotei de piață. Toți sunt de profil ofensiv.

Franculino Dju, perla de 20 de ani din Guineea Bissau

El are 10 goluri în 23 meciuri, jucate în acest sezon. În campionat, cupă și cupe europene. Fotbalistul de 20 de ani este international din Guineea Bissau, dar are și cetățenie portugheză.

Thomas Thomasberg (50 ani) este antrenorul echipei. A jucat pentru Midtjylland, în perioada 1999-2004. Și-a început cariera de antrenor tot la Midtjylland și în intervalul 2004-2008 a fost secund. Apoi, timp de un an a fost principal.

S-a întors la echipă anul trecut, după ce a fost la Hjorring, fredericia, Randers (secund), Hobro și Randers (principal). La Randers a stat cinci ani, iar în sezonul 2021-2022, a întâlnit CFR Cluj. Danezii au terminat neînvinși ambele partide din Conference League, 2-1 și 1-1.

În ultima etapă de campionat, Midtjylland a fost bătută acasă de Bronby cu 5-1. În ciuda acestui rezultat, danezii sunt lideri în clasament, după 14 etape.