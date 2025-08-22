News

O navă dispărută misterios în urmă cu cinci secole, găsită cu o comoară la bord. Inclusiv specialiștii au rămas uimiți de ce au descoperit în ea

O navă dispărută misterios în 1533 a fost găsită și mai mult de atât, s-ar părea că la bordul ei a fost descoperită și o comoară.
Valentina Vladoi
22.08.2025 | 08:30
O nava disparuta misterios in urma cu cinci secole gasita cu o comoara la bord Inclusiv specialistii au ramas uimiti de ce au descoperit in ea
Unde a fost găsită nava dispărută misterios. Sursă foto: captură YouTube / colaj Fanatik

Bom Jesus este o navă portugheză dispărută misterios. Aceasta a plecat din Lisabona, Portugalia, vineri, 7 martie 1533. Iar până în anul 2008, nimic nu s-a mai știut despre ea. Cum a fost posibil așa ceva?

ADVERTISEMENT

Unde a fost găsită nava dispărută misterios

Nava a fost descoperită într-un deșert din sud-vestul Africii, în Nambia, în timpul operațiunilor de exploatare a diamantelor. Iar conform presei internaționale, aceasta ar fi cea mai interesantă descoperire arheologică din ultima vreme.

Nava s-ar fi scufundat în urma unei furtuni puternice. La acel moment, ea se afla în drum spre India și avea la bord comori precum lingouri de aur și cupru. Și se pare că acestea au rămas neatinse.

ADVERTISEMENT

Mai exact, nava dispărută misterios a fost găsită cu 2000 de monede de aur pur și zeci de mii de lire sterline de lingouri de cupru la bord. Iar conform specialiștilor, aproape toate aceste piese erau intacte.

De ce s-ar fi scufundat nava

Se speculează că Bom Jesus, nava dispărută misterios, s-a scufundat când a fost trasă prea aproape de țărm într-o furtună în largul coastei Namibiei. Aceasta s-ar fi înclinat prea mult, iar ulterior s-a răsturnat. Pe măsură ce apele de pe coastă s-au retras, Bom Jesus a reapărut în deșert.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Starea în care a fost găsită nava sugerează că furtuna care a cauzat naufragiul a fost deosebit de violentă. Pe de altă parte, absența rămășițelor umane, în afară de câteva fragmente osoase împrăștiate la fața locului sugerează că majoritatea echipajului de la bord fie a supraviețuit epavei, fie a pierit pe mare.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen...
Digisport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2

Comoara descoperită de arheologi la bordul navei

Dr. Noli, arheologul șef al Institutului de Cercetări Arheologice Maritime din Africa de Sud, a declarat recent că linia de coastă era cunoscută pentru furtuni. Astfel, găsirea unei epave nu a fost deloc surprinzătoare.

Cu toate acestea, la o săptămână de la începerea săpăturilor a fost găsit un cufăr cu comori încărcat cu aur. Iar monedele confirmau practic faptul că că proveneau de pe acea navă dispărută.

ADVERTISEMENT

„Acest lucru adaugă un nou sens conceptului de navă încărcată cu aur”, a declarat Noli pentru News Com, Australia, conform greekreporter.com. În cadrul investigațiilor au mai fost descoperite și niște boluri de bronz și prăjini lungi de metal, despre care s-a constatat ulterior că erau tunuri.

Echipa lui Noli a găsit, de asemenea și bucăți de metal. În același timp, pe lângă monedele de argint, au fost găsite busole, săbii, unelte astronomice, tunuri și chiar o capsulă a timpului.

Nava Bom Jesus, cea mai valoroasă epavă descoperită vreodată

Deși se știu puține lucruri despre istoria navei Bom Jesus în sine, se speculează că nava făcea parte dintr-o clasă de nave militare mai mari, mai eficiente și mai durabile decât navele portugheze și spaniole anterioare, pentru a facilita expedițiile pe distanțe mai lungi efectuate de flotele portugheze din acea vreme.

Pe baza conținutului epavei, Noli și alți cercetători cred că nava se îndrepta spre vestul Indiei din portul său de origine din Lisabona, Portugalia, în jurul vârfului sudic al Africii, o rută comună pentru nave portugheze similare cu o astfel de încărcătură la acea vreme.

De menționat e faptul că în prezent, Bom Jesus, această navă dispărută misterios cu secole în urmă, este totodată și cea mai veche și mai valoroasă epavă cunoscută descoperită vreodată în largul coastei de vest a Africii Subsahariene.

Zona în care a fost găsită nava a fost numită Sperrgebiet, sau „teritoriu interzis”. Asta în contextul în care sute de prospectori germani care s-au aventurat în regiune în căutarea diamantelor.

În același timp, rămășițele epavei rămân protejate de securitatea minieră. A fost propusă inclusiv posibilitatea unui muzeu, dar rămâne de văzut dacă acest lucru se va concretiza.

Motivul pentru care candidează Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei. „Pot să trăiesc şi...
Fanatik
Motivul pentru care candidează Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei. „Pot să trăiesc şi 100 de vieţi cu ce am”
Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. „Până când vom ignora...
Fanatik
Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. „Până când vom ignora propriul popor?”
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni, sub atenționări de...
Fanatik
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni, sub atenționări de inundații devastatoare
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un...
iamsport.ro
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un salariu de 2.000.000 de euro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Gigi Becali:
Digisport.ro
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!