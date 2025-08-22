O navă dispărută misterios în urmă cu cinci secole, găsită cu o comoară la bord. Inclusiv specialiștii au rămas uimiți de ce au descoperit în ea

Bom Jesus este o navă portugheză dispărută misterios. Aceasta a plecat din Lisabona, Portugalia, vineri, 7 martie 1533. Iar până în anul 2008, nimic nu s-a mai știut despre ea. Cum a fost posibil așa ceva?

Unde a fost găsită nava dispărută misterios

Nava a fost descoperită într-un deșert din sud-vestul Africii, în Nambia, în timpul operațiunilor de Iar conform presei internaționale, aceasta ar fi cea mai interesantă descoperire arheologică din ultima vreme.

Nava s-ar fi scufundat în urma unei furtuni puternice. La acel moment, ea se afla în drum spre India și avea la bord comori precum lingouri de aur și cupru. Și se pare că acestea au rămas neatinse.

Mai exact, nava dispărută misterios a fost găsită cu 2000 de monede de aur pur și zeci de mii de lire sterline de lingouri de cupru la bord. Iar conform specialiștilor, aproape toate aceste piese erau intacte.

De ce s-ar fi scufundat nava

Se speculează că Bom Jesus, când a fost trasă prea aproape de țărm într-o furtună în largul coastei Namibiei. Aceasta s-ar fi înclinat prea mult, iar ulterior s-a răsturnat. Pe măsură ce apele de pe coastă s-au retras, Bom Jesus a reapărut în deșert.

Starea în care a fost găsită nava sugerează că furtuna care a cauzat naufragiul a fost deosebit de violentă. Pe de altă parte, absența rămășițelor umane, în afară de câteva fragmente osoase împrăștiate la fața locului sugerează că majoritatea echipajului de la bord fie a supraviețuit epavei, fie a pierit pe mare.

Comoara descoperită de arheologi la bordul navei

Dr. Noli, arheologul șef al Institutului de Cercetări Arheologice Maritime din Africa de Sud, a declarat recent că linia de coastă era cunoscută pentru furtuni. Astfel, găsirea unei epave nu a fost deloc surprinzătoare.

Cu toate acestea, la o săptămână de la începerea săpăturilor a fost găsit un cufăr cu comori încărcat cu aur. Iar monedele confirmau practic faptul că că proveneau de pe acea navă dispărută.

„Acest lucru adaugă un nou sens conceptului de navă încărcată cu aur”, a declarat Noli pentru News Com, Australia, conform . În cadrul investigațiilor au mai fost descoperite și niște boluri de bronz și prăjini lungi de metal, despre care s-a constatat ulterior că erau tunuri.

Echipa lui Noli a găsit, de asemenea și bucăți de metal. În același timp, pe lângă monedele de argint, au fost găsite busole, săbii, unelte astronomice, tunuri și chiar o capsulă a timpului.

Nava Bom Jesus, cea mai valoroasă epavă descoperită vreodată

Deși se știu puține lucruri despre istoria navei Bom Jesus în sine, se speculează că nava făcea parte dintr-o clasă de nave militare mai mari, mai eficiente și mai durabile decât navele portugheze și spaniole anterioare, pentru a facilita expedițiile pe distanțe mai lungi efectuate de flotele portugheze din acea vreme.

Pe baza conținutului epavei, Noli și alți cercetători cred că nava se îndrepta spre vestul Indiei din portul său de origine din Lisabona, Portugalia, în jurul vârfului sudic al Africii, o rută comună pentru nave portugheze similare cu o astfel de încărcătură la acea vreme.

De menționat e faptul că în prezent, Bom Jesus, această navă dispărută misterios cu secole în urmă, este totodată și cea mai veche și mai valoroasă epavă cunoscută descoperită vreodată în largul coastei de vest a Africii Subsahariene.

Zona în care a fost găsită nava a fost numită Sperrgebiet, sau „teritoriu interzis”. Asta în contextul în care sute de prospectori germani care s-au aventurat în regiune în căutarea diamantelor.

În același timp, rămășițele epavei rămân protejate de securitatea minieră. A fost propusă inclusiv posibilitatea unui muzeu, dar rămâne de văzut dacă acest lucru se va concretiza.