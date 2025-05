„O nebunie! Toată lumea ținea cu FCSB”. Dezvăluire-șoc despre cum a fost primită la Cluj campioana României

FCSB a cucerit al doilea titlu consecutiv în SuperLiga. Deși erau campioni după remiza dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, roș-albaștrii nu au slăbit turația și s-au impus în fața lui U Cluj. Atmosfera de pe Cluj Arena a fost de senzație, iar Horia Ivanovici a transmis cum a fost primită echipa campioană.

Horia Ivanovici, dezvăluire-șoc despre cum a fost primită la Cluj campioana României

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, alături de invitații săi, au analizat atmosfera de . Moderatorul emisiunii a transmis că . Vivi Răchită consideră că acest lucru se datorează sezonului impresionant din Europa League.

Horia Ivanovici a pornit discuția: „Nu știu dacă ați fost atenți. Eu am avut prieteni care mi-au povestit, lăsând deoparte transmisiunea din timpul partidei de ieri, și ce s-a întâmplat după. Mai puțin galeria lui U, dar tot stadionul a strigat la un moment dat să strige ‘Campionii, campionii’, au dat drumul la blițuri la telefoane.

Tot stadionul a făcut așa! A fost record ieri la Cluj, au fost 26.000 de oameni. FCSB juca în deplasare la o mare rivală, că meciul cu U Cluj este de tradiție. Au început cei din galeria FCSB-ului, au pornit telefoanele și după tot stadionul a fost cu ei. Tot stadionul a cântat ‘Campionii, campionii.’

E o emulație cu FCSB-ul. Îl auzeam pe Cristi Balaj la FANATIK acum câteva zile că spunea ‘Orice face FCSB-ul, voi îi umflați’, dar nu știu… E o emulație în jurul acestei echipe. Jur, eu am crezut că nu văd bine când tot stadionul era cu FCSB.”

„Toată lumea ține cu cu FCSB în Cluj! Universitatea e pe locul 2”

Florin Gardoș a intervenit: „De ce s-a spart recordul la acest meci? Aceasta este realitatea, în provincie sunt foarte mulți steliști. Îmi aduc aminte de când jucam, oriunde mergeam în provincie eram așteptați la aeroport de o grămadă de oameni.

Am fost ca suporter la Cluj, într-un meci cu CFR, și în tribune erau cel puțin jumătate steliști. Asta e echipa, e foarte iubită. În general, ești suporterul echipei locale, dar ai și o echipă din prima ligă cu care ții. Același lucru se întâmplă la Cluj.”

Moderatorul emisiunii a povestit ce a pățit weekend-ul trecut la Cluj: „Eu am fost la Cluj weekend-ul acesta. Am fost repede la Cluj, am plecat cu avionul sâmbătă la prânz și m-am întors duminică după-amiază. Ne tot suiam în taxiuri, în ubere și toți șoferii țineau cu FCSB-ul. Mi-au spus că țin și cu U Cluj, nu era nimeni cu CFR. Toți au spus ‘Ținem cu U Cluj, dar totuși FCSB-ul e pe primul loc.’ Mă uitam la ei și credeam că am greșit orașul, am greșit taxiurile. Ei spuneau că țin și cu U Cluj, doar că e a 2-a echipă.”

„FCSB și-a respectat blazonul în Europa”

Vivi Răchită s-a alăturat discuției: „I-au făcut mândri în Europa. Sunt mândri pentru că FCSB-ul, oriunde a ieșit în Europa, și-a respectat blazonul și românii se simt mândri că au o echipă care se duce și se bate cu toate forțele din Europa și nu se face de râs. Ăsta e motivul, trebuie să faci performanță în Europa.”

Horia Ivanovici a făcut o paralelă între performanțele CFR-ului și FCSB-ului din cupele europene: „Și eu cred același lucru, că performanțele, mai ales din sezonul acesta, sunt marele secret. Permanent FCSB-ul când s-a dus în Europa a făcut performanță. De exemplu, CFR a câștigat în 5 ani consecutiv campionatul, dar nu a făcut nimic deosebit, nimic memorabil. Cred că acesta este marele secret, că FCSB iese în Europa și face față cu brio. Ba din contră, îngenunchează unele echipe la care lumea nu se aștepta. Cine credea că PAOK-ul lui Răzvan va fi spulberat de FCSB.”

Mihai Stoichiță a încheiat discuția: „Vreau să fac o completare. Suporterii de care vorbește Florin, așa cum e la Cluj, nu sunt formați ieri. Dragostea lor pentru FCSB nu este de ieri, de alaltăieri. Ei au sufletește o continuitate, ei consideră că sunt continuatorii performanțelor anterioare ale fostului club. Deși juridic Steaua este în liga a 2-a. Lumea, dornică de performanță, își păstrează tradiția formată de-a lungul anilor.”