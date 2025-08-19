O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu

Plecarea Elenei Udrea de la Palatul Cotroceni, în urmă cu două decenii, ar fi avut legătură directă cu o notă ”venită de la Moscova”. În 2005, Udrea era considerată al doilea cel mai puternic om din România, după președintele Traian Băsescu.

Cum a ajuns Elena Udrea numărul 1 la Cotroceni

Elena Udrea a avut o ascensiune fulminantă în viața politică, încheiată cu perioada petrecută în spatele gratiilor, după . Debutul său în lumea politică i s-a datorat lui Traian Băsescu, omul care a lansat-o și a sprijinit-o necondiționat de-a lungul carierei.

Elena Udrea a ajuns la Cotroceni în februarie 2005, acolo unde a fost numită șefă a Cancelariei Prezidențiale. , iar Udrea fusese numită consilier personal.

În volumul biografic ”Cronică de Cotroceni”, Adriana Săftoiu, fost consilier de relații publice al lui Traian Băsescu, spune că Elena Udrea devenise extrem de influentă și că toate dosarele care îi erau trimise președintelui ajungeau pe la ea. În primul an, Traian Băsescu s-a debarasat de mulți politicieni influenți care îl ajutaseră în carieră și a ales prezența Elenei Udrea. Asta i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă blonda de la Cotroceni nu a fost cumva o ”infiltrată” a serviciilor de informații.

Cine a infiltrat-o pe Elena Udrea în anturajul lui Traian Băsescu. A fost omul serviciilor?

”S-a vorbit des, cu o voce tare sau șoptită, că Elena Udrea a fost inflitrată de nu știu care serviciu secret, cu scopul de a-l controla pe Băsescu. Sau cu alt scop, dar sigur infiltrată de servicii secrete. Varianta mea satisface mai puțin teoria consiprației. Și – după finalul în care se pare că Serviciile nu au avut nicio remușcare să o deconspire ca ”mama corupților”, mai puțin ca agentul lot. Așezat în proximitatea celui care în 2004 nici nu își întrezărea un viitor la Cotroceni – merg pe mâna mea. Elena Udrea, dacă a fost inflitrată, atunci plasatorul a fost chiar propriul soț.

Traian Băsescu nu îi era favorabil deloc lui Cocoș (Dorin Cocoș, fost administrator al parcărilor din București, n.r.), stâlpul mafiei lui Năstase, cum îl considera până la finele anului 2003, cu atât mai puțin contractul cu parcările Dali.

Inițial, Traian Băsescu voia să pună capăt acestui contract considerat mereu avantajos doar pentru proprietarii firmei, printre care și Dorin Cocoș, și pentru edilii care îl tot prelungeau, din cinci în cinci ani.

Coincidență sau nu, în Consiliul General al Capitalei, din partea PNL, în 2004, nu s-a mai vorbit de rezilierea acestui contract”, scria Adriana Săftoiu în ”Cronică de Cotroceni”.

Delegația rusă, cu ochii pe Elena Udrea. Mult prea provocatoare

Autoarea oferă un spațiu generos relației apropiate pe care Băsescu a avut-o cu Elena Udrea, pe care a considerat-o ucenica lui și a încurajat-o să apară la emisiuni de televiziune. În timp, scrie Săftoiu, Elena Udrea a acaparat cu totul atenția președintelui, inclusiv în cadrul vizitelor oficiale. Este deja celebru episodul în care Silvio Berlusconi, fostul premier al Italiei, îi face avansuri directe Elenei Udrea, căreia îi propune să mai rămână zece minute cu el după finalul întâlnirii cu Traian Băsescu.

Nici delegația rusă nu a rezistat farmecelor Elenei Udrea.

”19 februarie 2005. Elena Udrea a reușit să atragă toate privirile la întâlnirea cu delegația rusă. Îmbrăcată, de altfel, într-un elegant compleu negru, sacoul se deschide sub bustul care se profilează provocator. Chiar și taciturnul Stolojan (consilier prezidențial la acel moment, n.r.) e de acord că e prea adânc decolteul”, scrie Adriana Săftoiu, citând din Caietul Albastru, un jurnal pe care fosta consilieră l-a ținut în perioada în care a lucrat la Cotroceni.

Cum la cunoscut Traian Băsescu pe Vladimir Putin

Relația României cu Rusia nu era într-un moment foarte bun. Țara noastră abia intrase în NATO și era considerată de Vladimir Putin un satelit al Statelor Unite. Alegerea lui Traian Băsescu pare să-i fi confirmat și mai multă bănuielile liderului de la Kremlin.

La 9 mai 2005, Băsescu a fost invitat la Moscova, alături de alți șefi de state, la o ceremonie organizată la împlinirea a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment a fost prezent și George Bush, președintele SUA.

Președintele Bush a intrat cu Băsescu în biroul lui Putin

”Bush ne observă și se îndreaptă spre noi, cu un zâmbet larg. Îl ia pe după umeri pe Traian Băsescu și îl cheamă pe Barroso. Îl prezintă pe Președintele României ca pe un aliat extrem de important și se asigură că șeful Comisiei Europene va sprijini România.

Se apropie Putin, care e limpede că nu pe noi ne caută ci pe Bush. Președintele SUA continuă să-și păstreze amical brațul pe umerii lui Traian Băsescu și îl prezintă lui Putin ca pe un vechi prieten. Putin zâmbește, îi întinde mâna lui Băsescu, după care îi invită să intre în camera care găzduiește recepția.

Scena nu e de neglijat, încât, cu riscul să fiu admonestată, fac o fotografie cu telefonul. Instantaneu, îmi prezint legitimația celor de la Secret Service, care îmi atrag atenția că nu am voie să fac fotografii”, mai scrie Adriana Săftoiu, citând din propriul jurnal.

Motivul oficial al plecării Elenei Udrea de la Cotroceni: un scandal de presă

Oficial, demisia Elenei Udrea de la Cotroceni are legătură cu un scandal de presă în care a fost implicat soțul consilierei, omul de afaceri Dorin Cocoș. Acesta a fost înregistrat de un jurnalist de la Evenimentul Zilei în timp ce încerca să-l mituiască.

Pentru că scandalul risca să ajungă la Cotroceni, Elena Udrea a fost sfătuită să demisioneze. Cea care a făcut-o a fost chiar Adriana Săftoiu, la solicitarea președintelui. Autoarea spune că strategia lui Băsescu a fost ca Udrea să creadă că Adriana Săftoiu i-a forțat cumva mâna președintelui din cauza unei pretinse rivalități feminine.

În realitate, plecarea Elenei Udrea nu ar fi fost provocată doar de scandalul în care se afla soțul său. Adriana Săftoiu face o dezvăluire care a trecut neobservată până acum și care are legătură cu o presupusă problemă de securitate națională.

Misterul ”notei de la Moscova”, dezvăluit de fostul șef al SIE

Adriana Săftoiu nu explică foarte clar situația, de altfel nici n-ar fi avut voie s-o facă. În schimb, faptul că a decis să o includă în carte poate însemna că este vorba de mai mult decât un simplu zvon.

”17 noiembrie 2005. (…) Mi-e greu să descifrez misterul. De ce mi-a cerut să îi comunic demisia? De ce, apoi, comportamentul stupid în relația cu cei din jur? M-R.U. (Mircea Răzvan Ungureanu, fost șef al SIE., n.r.) îmi povestește, printre vorbe amețitoare, că înainte cu câteva luni – o perioadă de vreo două săptămâni, constataserăm noi, cei din Palat, accesul doamnei numai era atât de direct și prelungit în cabinetul Președintelui – aflase ceva foarte tulbure. O chestie cu Moscova, cu o notificare din partea rusă, ceva ciudat…

Nu știu cât de adevărată e povestea. Acum tind să cred că demisia ei era necesară ca să o depărteze de acele documente secrete, la care avea acces liber și necondiționat. Acum, în afara regulilor instituționale, ea primește informațiile pe care le controlează. Și își aduce contribuții cum știe mai bine”, a mai notat Săftoiu în jurnalul său personal.

Elena Udrea, vizitată de ”domni dubioși” la Cotroceni

În fine, câteva zile mai târziu, Adriana Săftoiu scrie despre ”domnii dubioși” care o vizitau pe Elena Udrea la Cotroceni și care i-au atras atenția până și lui Traian Băsescu.

”(…) Tot felul de domni dubioși care intrau în Cotroceni, cu aer fanariot, aflând între timp că ea e cheia ce deschide cabinetul zero. Deveniseră o alarmă pentru toți.

Stolojan, la finalul unei ședințe de luni, ne-a spus că ar trebui să vorbim cu Elena, care se întâlnește cu tot felul de oameni de afaceri în biroul ei, să accepte ca la aceste întâlniri să fie și un consilier, ca în cazul în care iese vreo dandana măcar să ne putem apăra cu martori. Cred că T.B. (Traian Băsescu) a mai aflat ceva, ceva ce a cântărit mai greu decât toate articolele din presă. Ne confruntăm cu un om ros adânc în orgoliul propriu și cu sentimentul că e singur”, a încheiat Adriana Săftoiu.