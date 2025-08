O nouă absență importantă la FCSB pentru meciul cu Drita! Elias Charalambous a făcut bilanțul: „Vedem dacă se operează sau nu”

Elias Charalambous a anunțat că FCSB se nu se va putea baza nici pe Risto Radunovic pentru meciul tur cu Drita de joi seară de pe Arena Națională din manșa a treia preliminară din Europa League.

Fundașul stânga muntenegrean s-a confruntat în ultimele zile cu o problemă medicală și astfel nu va fi folosit acum contra formației din Kosovo.

Astfel, el li se adaugă pe lista indisponibililor pentru această partidă lui , și din preliminariile Champions League. În plus, și Siyabonga Ngezana este suspendat pentru acest joc, pentru cumul de cartonașe galbene.

Totodată, cu aceeași ocazie, Charalambous a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, cel care se confruntă de asemenea cu anumite probleme medicale în prezent, existând inclusiv posibilitatea ca el să fie supus unei intervenții chirurgicale în viitorul apropiat, chiar dacă această chestiune nu este încă foarte clară, urmând ca medicul echipei să dea verdictul în acest sens în scurt timp.

„Știm foarte bine că atunci când nu câștigi meciuri, cu siguranță nu ești fericit. Dar acum ne concentrăm pe Europa. Mâine jucăm din nou un meci foarte important pentru club. Și sper să arătăm o reacție în acest tip de meci, pentru că este foarte important pentru club, mai ales în competițiile europene, să facem ceva bun.

Ceva ce am arătat și anul trecut, că putem concura cu toți adversarii. Mâine avem un adversar, Drida, o echipă foarte organizată, disciplinată, dar totul depinde de noi. Trebuie să fim noi înșine pe teren. Trebuie să arătăm cel mai bun joc al nostru, dacă este posibil, pentru a obține un rezultat bun.

Ce se întâmplă cu Denis Alibec: „Nu e sigur încă dacă se va opera”

Mâine, știm foarte bine, e prima repriză. Apoi urmează a doua repriză săptămâna viitoare, în Kosovo. Trebuie să fim într-o stare de spirit bună. Mereu e o nouă zi. Așa că trebuie să fim într-o dispoziție bună. Este o nouă provocare, un nou meci. Deci, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi.

Trebuie să fim într-o dispoziție bună, cu siguranță. Și aceasta este viața în fotbal. Nu poți câștiga mereu. Surprizele, să zicem, sunt uneori în joc. Dar continuăm. Nu vom renunța niciodată și vom merge mai departe. Un meci dificil.

Un meci dificil, pentru că am analizat Drida. Este o echipă foarte organizată, am spus și înainte, foarte disciplinată. Și va fi un meci greu. Nu îl avem pe Denis Alibec, nu este disponibil. Și Risto, de asemenea, care are o problemă și nu poate juca mâine.

Nu e sigur încă (n.r. dacă Alibec se va opera) Este ceva ce discută cu medicul. Și vom aștepta decizia medicului dacă va face operație sau nu. Cred doar că va fi foarte curând din nou cu noi”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Drita.