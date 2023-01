O nouă acuzație de viol împotriva lui Andrew Tate. Ce mesaje îi trimitea pe Whatsapp unei femei, după ce ar fi agresat-o

Apar noi detalii despre felul în care își trata cuceririle influencerul Andrew Tate, unul dintre personajele negative ale începutului de an, acuzat de abuzuri sexuale și trafic de persoane!

intrat în posesia unor mesaje dintre fostul ”cumnat” al Biancăi Drăgușanu și o femeie care l-a acuzat de viol în anul 2013.

Puțini știu că Tate a fost arestat în anul 2015 pentru o altă acuzație de viol, în Marea Britanie, în urma unei plângeri făcute de o femeie care a căzut în mrejele celui supraintitulat ”mascul alfa”.

Vice World News notează că reclamația făcută de acea tânără nu a fost singura. Au exista alte două depoziții care l-au băgat nițel la răcoare pe Tate! Ce este interesant în acest caz este că, în ciuda mesajelor pe care femeia le-a furnizat polițiștilor, autoritățile au privit cu rezervă acuzațiile aduse lui Tate, precizând că există „un gram de îndoială” în acest caz.

Printre zecile de mesaje și note vocale examinate de VICE World News pe care le-a trimis acelei femei se numără și un audio în care acesta pare să recunoască violul. „Sunt o persoană rea? Cu cât nu ți-a plăcut mai mult, cu atât mi-a plăcut mie mai mult. M-a aprins. De ce sunt așa? De ce?”, i-a spus Tate femeii.

Femeia, a cărei identitate nu a fost devoalată, prezentată de jurnaliști cu pseudonimul „Amelia”, este a treia dintre cele care s-au destăinuit pentru publicația menționată.

Alte două femei, dintre care una spune că a fost violată, iar cealaltă că a fost sugrumată în mod repetat, au făcut publice experiențele lor terifiante săptămâna trecută. Acestea au spus că, în urma plângerilor făcute în 2015, poliția din localitatea britanică Hertfordshire a avut nevoie de patru ani pentru a pasa dosarul procurorilor, aceștia refuzând ulterior să înceapă urmărirea penală și implicit anchetarea lui Tate.

Singurul răspuns primit de cele trei femei în anul 2019 de la autoritățile judiciare a fost că nu există nicio perspectivă realistă a unei condamnări în

Among the dozens of messages and voicenotes that Tate sent the woman is a voicenote in which he says, “Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?”

— VICE World News (@VICEWorldNews)