O nouă afacere între Gigi Becali și Gică Hagi? Farul Constanța a pus ochii pe un jucător de la FCSB

FCSB a dat marea lovitură pe piața de transferuri. Gigi Becali s-a înțeles cu Daniel Bîrligea și va plăti 2 milioane de euro celor de la CFR Cluj. Roș-albaștrii ar putea pierde însă un jucător. Farul Constanța s-a interesat de situația unui fundaș din lotul bucureștenilor.

Gică Hagi ar vrea să îl transfere pe Denis Haruț

Acum, „Regele” își dorește să aducă un fundaș în locul său, tocmai de la campioana României. „Marinarii” și l-ar dori pe Denis Haruț.

La prima vedere, schimbul ar părea unul interesant. Mihai Popescu ar avea șansa de a juca în cupele europene pentru FCSB, iar Denis Haruț ar merge la o echipă unde ar avea statutul de titular. În ultima vreme, acesta a prins cu greu echipa de start a roș-albaștrilor.

Singura problemă care complică această mutare este salariul pe care Haruț îl are la FCSB. Fundașul este plătit de Gigi Becali cu 10 mii de euro pe lună, iar constănțenii nu își permit să plătească această sumă. Conform , jucătorul ar fi de acord să semneze cu Farul și e de văzut dacă Hagi va ajunge la un consens cu fotbalistul.

Cota de piață a lui Denis Haruț, conform Transfermarkt, este de doar 400 de mii de euro. El a fost adus de la FC Botoșani în sezonul 2021/2022. De atunci, acesta a jucat 60 de meciuri pentru roș-albaștri, însă nu a înscris niciun gol.

Mihai Popescu, noul jucător al FCSB-ului

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată, cu capul, dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

. Atacantul va efectua marți vizita medicală, iar patronul roș-albaștrilor speră ca în viitor să își amortizeze investiția de 2 milioane de euro.