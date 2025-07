Nu doar urșii invadează orașele. Un alt animal periculos a atacat o femeie și devine tot mai agresiv: „Ucide tot ce mișcă”

Spaima creată de urșii care apar tot mai des în orașele din România nu este singura! Un alt animal extrem de periculos, purtător de boli care pot fi letale, este căutat cu disperare pentru a fi vânat, căci produce pagube semnificative în gospodăriile românești.

O nouă alertă în România după ce urșii au ”invadat” orașele. Animalul periculos care a făcut deja o victimă, la Iași

Numărul prădătorilor a crescut de la un an la altul și există explicații pentru acest fenomen. Este vorba despre un prădător care în urmă cu câțiva ani a fost semnalat doar într-o anumită regiune a țării. Doar că,odată cu schimbările climatice și resursele de hrană tot mai precare, animalele sălbatice și-au reconfigurat traseul și au început să colinde inclusiv curțile românilor.

Șacalul, căci despre el este vorba, a făcut deja o victimă, mușcând o femeie din satul Costuleni, din Iași. Animalul care până acum era văzut foarte des în Delta Dunării a străbătut țara ajungând aproape în nordul Moldovei. Șacalii au fost semnalați, în ultima vreme, și în alte județe ale țării, precum Vrancea, Brăila sau Galați, dar și în pădurile din jurul Bucureștiului, în mai multe localități din județul Ilfov.

34.309 de exemplare de șacali în țara noastră. Prădătorii dau târcoale inclusiv Capitalei

Potrivit unui raport al Ministerului Mediului, numărul de șacali aurii au crescut constant de la un sezon de vânătoare la altul. De la 16.960 în sezonul 2020/2021 s-a ajuns la efective de 34.309 în sezonul 2024/2025. În paralel, cotele de vânătoare aprobate au crescut și ele, date fiind că au fost văzuți din ce în ce mai mulți șacali: de la 14.675 acum patru ani la 28.965 pentru sezonul prezent.

Cu alte cuvinte, șacalii au ajuns să se înmulțească mai rapid decât lupii, fiind raportați de patru ori mai mulți în ultimii ani. Fiarele au fost des văzute în localitățile din județul Ilfov, așa cum spuneam, în jurul a mii de indivizi. Într-un reportaj difuzat în primăvara acestui an la , mai mulți localnici s-au plâns că șacalii le-au omorât animalele din gospodărie. Animalele au făcut ravagii în mai multe localități, precum Brăneștiul, unde sătenii au rămas fără găini.

Cât costă o cameră de termoviziune, de ajutor în capturarea șacalilor

Dincolo de faptul că șacalii ucid alte animale, amenințând inclusiv stânele de oi ale ciobanilor, sălbăticia poate ataca și omul. FANATIK a stat de vorbă cu reprezentantul Direcției Silvice din Iași, unul din județele cele mai îndepărtate în care a ajuns șacalul, înmulțindu-se vizibil în ultimii șase ani.

Directorul Direcției Silvice de la Iași ne-a vorbit și despre cazul femeii din Costuleni care a fost mușcată de animal și ne-a dezvăluit una din problemele din cauza căreia șacalii sunt destul de greu de prins. Se camuflează foarte bine în lanurile de porumb și floarea soarelui, fapt pentru care sunt greu de văzut. Pentru asta e nevoie de camere cu termoviziune, care ar înlesni activitatea vânătorilor, doar că, cel puțin județul Iași, nu dispune pe fondurile de vânătoare ale Direcției Silvice nici măcar de una. Costurile ar fi destul de mari, o astfel de aparatură fiind evaluată la 3.000-4.000 de euro, iar fondurile sunt insuficiente. Ar fi nevoie de zeci de astfel de camere pentru a putea fi găsiți mai ușor șacalii.

Animalul sălbatic a ajuns din Deltă până la Iași

Întrebat cum se stabilesc cotele de vânătoare având în vedere că nu există un recensământ al numărului de șacali din România, ci doar cei observați întâmplător, Gabriel Doncean de la Direcția Silvică Iași ne-a spus că, fiind vorba despre un animal prădător, în general se dispune uciderea completă a celor observate.

„Șacalul a devenit o problemă în ultimii ani. Acum 5-6 ani era numai în Delta Dunării, odată cu pesta porcină și mortalitățile care au fost acolo, șacalul a luat-o pe hoituri, pe cadavre, pe mortalitățile care s-au propagat în interiorul României și în special pe lunci, noi ne-am trezit în 2022 că a ajuns undeva în zona Moșna, pe fondurile de vânătoare.

Noi pe anul trecut am avut 13 șacali prinși pe evaluare și am împușcat 13, iar anul acesta avem 18 și abia am împușcat unul. Ei sunt foarte precauți. Se camuflează foarte bine și îl găsești foarte greu. Plus că acum se înmulțește și dacă reușeam când nu era crescută vegetația, căci erau și femele gestante, acum au fătat și automat sunt mai mulți. Părinții caută mâncare să îi hrănească pe puii care stau în viziunile vulpilor.

Cum se stabilesc cotele de vânătoare ale șacalilor

Se fac observații de-a lungul anului. Noi, la nivelul Iașiului, sunt 55 de fonduri de vânătoare, iar Direcția Silvică are numai 9 fonduri. Avem avantajul că pe fondurile noastre avem și pădurari de vânătoare, deci în medie avem 6-7 pădurari plus personalul tehnic, care tot timpul patrulează. La fondurile de vânătoare private au câte un pădurar.

Prin observațiile care se fac se stabilește câți se împușcă, așa se stabilesc cotele. Ei sunt trecuți ca vânat de prădători. Procedura e și greoaie. Noi având 18 șacali, e posibil ca de pe alte fonduri de vânătoare să vină la mine alți șacali și durează două-trei luni până ministrul dă ordin să îi împușc”, ne-a spus directorul Direcției Silvice din Iași.

Cât despre femeia care a fost mușcată la Costuleni, e greu de explicat cum s-a putut întâmpla acest incident. Doncean ne-a zis că atunci când se simt în pericol și sunt speriați, pot ataca oamenii, iar dacă sunt turbați, în accesul lor de nebunie, acest lucru e iminent. Doncean ne-a mai spus și ce trebuie să facă o persoană care se află foarte aproape de un șacal. În primul rând, nu e indicat să fluiere sau să țipe, căci poate complica întâlnirea.

Femeie atacată de șacal într-un sat din Iași. Ce nu trebuie să facă oamenii când văd un astfel de animal

„Dacă au pui, preferă să se ducă prin gospodăriile omenești. Acolo găsesc păsări, curci plus dacă mai au oi, capre. Șacalul probabil era în căutare de hrană și a luat-o și prin localități. S-a întâmplat să fie doamna aia acolo. Vulpea și șacalul poartă tot felul de boli. Dacă mănâncă hoituri, sunt buni distribuitori de boli. Nu știm dacă s-a dat direct la dânsa. Mi-e să nu fi fost speriat șacalul și ca să scape s-a dat s-o muște. Dacă avea turbare, creează niște stări psihice de nebunie și așa o fi mușcat-o. Prin mușcătură, acest virus de turbare se transmite foarte ușor mai departe.

Șacalul când atacă, atacă în haită, de asta e eficient. Doi stau la pândă și alți doi trei împing animalele către ăia care stau și așteaptă. Oamenii care văd un șacal nu trebuie să se apropie deloc de ei, să răcnească, să fluiere. Nu se știe ce intenție are și ce probleme are. Dacă are în apropiere ceva să se apere… Dar prea puține cazuri am auzit să se dea neapărat la om. El dacă a fost infestat cu virusul ăsta de turbare de asta s-a și dat la om. Vă dați seama, acum e vară, sunt copiii pe la țară, în vacanță la bunici, e periculos. Copiii cred că e un câine și se pot crea niște probleme. Trebuie anunțate autoritățile imediat”, a adăugat Doncean, pentru FANATIK.

„E posibil să ajungă la orașe”

În final, șeful de la în alertă din cauza șacalilor ne-a spus dacă se poate lua în calcul relocarea acestora în zone cât mai îndepărtate de civilizație și dacă e posibil să ajungă și la orașe,

„E posibil să ajungă la orașe. Dacă sunt curajoși și se măresc familiile, vă dați seama. Omorând vulpile, le ocupă locul. Ca prădător natural al șacalului este lupul. De asta s-a luat în calcul să fie relocați lupi, pentru a scăpa de șacali. Dar uitați-vă că în ultimul timp neavând ierni grele, au migrat tot mai departe șacalii. Dacă s-a schimbat climatul, îi priește și în zona noastră de Iași.

S-ar putea face și relocări de șacali, dar ei au un simț bine dezvoltat și greu te poți apropia. Nu știu cum s-ar putea, doar să îl tranchilizezi, să îl prinzi în niște curse… Dar știți cum e… Îl iei de aici și îl duci în altă parte, s-ar putea să creezi probleme în alte zone. Produce multe pagube în perioada de fătare la căpriori, la cerbi, la mistreți. Căprioarele sunt mai firave și sunt sensibile. Mănâncă și iepure, fazan. Dacă intră într-o gospodărie nu doar că ia o pasăre, a plecat cu dânsa și o mănâncă. El, în primul rând, are instinctul de a ucide. Tot ce mișcă ucide și mănâncă doar o parte din animal. Este o specie care de obicei umblă noaptea sau dimineața la vânătoare și e foarte greu să îl vezi. Acum e voie să folosim instalații nocturne cu termoviziune. Vă dați seama că nu toată lumea dispune de astfel de camere cu termoviziune, care costă undeva la 3.000-4.000 de euro. Noi la Iași nu avem niciuna, ar fi nevoie de zeci. Nu există buget și pentru asta”, a încheiat Gabriel Doncean.

Cum recunoști un șacal

Șacalul este un mamifer carnivor din familia Canidae, rudă cu lupul, vulpea sau câinele domestic. Aspectul său fizic este asemănător cu al unei vulpi mari și al lupului. Are dimensiunea unui câine de talie medie și cântărește între 10 și 15 kilograme.

Blana e de culoare aurie sau maronie, uneori cu reflexe roșiatice. Capul seamănă cu cel al unei vulpi, cu botul ascuțit și urechile mari. Coada e stufoasă, dar nu la fel de lungă ca a unei vulpi, iar picioarele sunt subțiri și lungi, fapt pentru care pot alerga repede, atingând 50 de kilometri pe oră.