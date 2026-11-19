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FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, încearcă să obțină anularea sau decăderea din drepturile conferite de anumite mărci ale CSA Steaua. Astfel, FCSB și CSA Steaua și-au dat întâlnire din nou la tribunal, de această dată pe 20 noiembrie 2026.

FCSB se luptă în continuare cu CSA Steaua prin tribunale. Următorul caz, pe 20 noiembrie

Potrivit surselor FANATIK, clubul patronat de Gigi Becali încearcă să obțină anularea sau decăderea din drepturile conferite de anumite mărci ale CSA Steaua. Procesul a fost înregistrat pe 7 aprilie 2026 la Tribunalul București, are numărul, iar următorul termen este programat vineri.

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Litigiul nu privește palmaresul Stelei, ci drepturile asupra unor mărci înregistrate la OSIM. Bătălia pentru palmares este una mai amplă și se va da într-o altă dată. Avocatul FCSB, Adrian Căvescu, a explicat în trecut că disputa l

Potrivit avocatului, în 2003 FCSB a solicitat înregistrarea unei mărci. Atunci, OSIM a cerut acordul CSA Steaua, care deținea deja o marcă anterioară. Înregistrarea obținută de clubul lui Gigi Becali a fost ulterior anulată în instanță, existând un conflict între cele două mărci asemănătoare.

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Căvescu susține că, în 2004, CSA Steaua s-ar fi confruntat cu o situație asemănătoare, însă mărcile clubului Armatei au rămas protejate. Această presupusă contradicție reprezintă unul dintre argumentele prezentate de avocatul FCSB.

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Florin Talpan crede că FCSB doar încearcă să tragă de timp și să scape de plata a 37 milioane de euro

De cealaltă parte, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, susține că FCSB încearcă decăderea clubului Armatei din drepturile asupra mărcii pentru că marca nu ar fi fost utilizată. Această problemă ar mai fi fost judecată deja în alte două dosare, potrivit lui Talpan.

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în care CSA Steaua solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro, pentru perioada 2004 – 2014 în care FCSB ar fi folosit fără drept marca Steaua.

Cu toate acestea, o eventuală decădere din drepturile asupra mărcii nu ar anula automat despăgubirile solicitate. În noiembrie 2025, FCSB pierdea definitiv un alt proces privind anularea mărcilor CSA Steaua. Mai trebuie menționat că în acest moment mărcile contestate și toate argumentele juridice invocate nu sunt cunoscute publicului.