O nouă boală face ravagii în China. Bacteria, scăpată dintr-un laborator

Alertă în China, după izbucnirea unui focar de bruceloză. Boala a fost depistată în organismul a peste 6000 de persoane și ar fi apărut în urma unei neglijențe la o companie bio-farmaceutică ce produce vaccinuri pentru animale, deținută de China Animal Husbandry Industry Co.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unui comunicat din septembrie al comisiei de sănătate din Lanzhou, locul în care a apărut focarul, fabrica a folosit dezinfectanți expirați în perioada iulie-august 2019 în fabricarea vaccinurilor contra brucelozei. Acest lucru a făcut ca bacteriile din gazele reziduale poluate să nu moară, notează respectivul comunicat, citând rezultatele unei anchete oficiale.

Potrivit Reuters, gazele reziduale contaminate au format ulterior aerosoli, care au fost transportați prin vânt până la Institutul de Cercetări Veterinare din Lanzhou, unde a fost înregistrat focarul pentru prima dată, în noiembrie anul trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Epidemie de bruceloză în China, peste 6000 de oameni infectați

Peste 6.000 de oameni din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, din nord-vestul Chinei, au fost depistați pozitiv cu bruceloză, boală transmisă printr-o bacterie de la animale.

Guvernul a testat 55.725 de persoane din oraș, dintre care 6.620 sunt pozitive în prezent, a declarat executivul din Lanzhou într-o conferință de presă, potrivit unui raport joi publicat de Global Times, notează Reuters. Este un salt mare, la 14 septembrie erau doar de la 3.245 de cazuri pozitive cu bruceloză.

ADVERTISEMENT

Boala se poate lua prin contactul direct cu animalele infectate, prin consumul de produse de origine animală contaminate sau prin inhalare, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Transmiterea de la om la om este extrem de rară.

Oamenii care suferă de bruceloză au simptome asemănătoare gripei. Ele includ febra și senzația de slăbiciune, care apar în câteva săptămâni. Unele simptome pot deveni cronice, cum ar fi durerile musculare, și pot să nu dispară niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aproximativ o jumătate de milion de persoane infectate sunt raportate în fiecare an în întreaga lume, iar în China, de obicei, zeci de mii. În 2019, China a raportat 44.036 de cazuri cu un singur deces, în creștere față de 37.947 de cazuri și zero decese cu un an mai devreme.

Primele cazuri raportate în China au fost în orașul sud-vestic Chongqing, în 1905. China a cunoscut o epidemie largă de bruceloză în anii 1950 și 1960. Anul trecut, China a raportat peste 10 milioane de cazuri de boli infecțioase, inclusiv bruceloză, scarlatină, dizenterie și febra denga.

ADVERTISEMENT