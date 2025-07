O nouă bombă la Rapid! Fost oficial: „Mi s-a propus să sifonez bani”. Ce legătură are cu Cristi Săpunaru

Un fost conducător din Giulești a dezvăluit, după aproape două decenii, cum s-a încercat „sifonarea” banilor la transferul lui Cristi Săpunaru. În 2008, idolul suflării alb-vișinii a plecat la FC Porto pentru 5 milioane de euro.

Președinte la Rapid în momentul transferului lui Cristi Săpunaru, Grigore Sichitiu a povestit cum a refuzat să facă un „artificiu” la plecarea fundașului la Porto. O persoană apropiată lui Săpunaru i-ar fi propus lui Sichitiu să declare o sumă mai mică la încheierea afacerii, iar restul banilor să fie împărțiți între ei doi.

La vremea respectivă, ancheta în „Dosarul Transferurilor” era deja demarată, astfel că oficialul Rapidului a stat cu garda sus pentru a nu intra sub incidența penalului, având în vedere că i se propusese să prejudicieze chiar clubul la care era angajat.

Grigore Sichitiu a făcut parte din conducerea Rapidului în trei perioade diferite: 1995–1998, 1999-2000 și 2006-2009. „Sunt 26 de conducători din fotbalul românesc care au făcut pușcărie, direct sau indirect de la fotbal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am știut carte, în primul rând. Am avut un profesor de la ASE care m-a învățat să fac bugete, tot.

În al doilea rând, am avut frâne. Și nu m-am băgat în niciun fel de combinații. Vă dau un exemplu, nu vreau să îi dau numele, l-am vândut pe Săpunaru la Porto și am stat o săptămână acolo cu Zotta și cu încă cineva, care mi-a zis: ‘Grigore, nu facem și noi o chestie, îi băgăm banii toți lui Copos?’ / ‘Fă tu, mă!’.

El la pârnaie, eu la bere! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am știut carte și că nu m-au tentat niciodată niciun fel de complicații în afara legii”, a dezvăluit Grigore Sichitiu, conform .

Pe 7 ianuarie 2008, când mutarea a fost oficializată, transferul lui Cristi Săpunaru la FC Porto era cel mai scump din istoria fotbalului românesc. Lusitanii i-au plătit Rapidului 5 milioane de euro.

Sichitiu a povestit și cum, cu cinci ani mai devreme, George Copos a acceptat să declare o altă sumă decât cea intrată în conturile clubului. S-a întâmplat la transferul lui Florin Bratu la Galatasaray, cel pentru care fostul patron al alb-vișiniilor a plătit cu libertatea.

„Îi spuneam prietenului meu, George (n.r. Copos): ‘Cum adică pleacă de la Galatasaray pe 2.700.000, iar la noi apare nu știu ce?’. Eram director general, îi zic: ‘Tu ești nebun, cum poți să te gândești în felul ăsta?!’.

Adică m-am ferit ca dracu’ de tămâie de asta, pentru că de fiecare dată mi-am dat seama că dacă ai semnat ceva, ăla rămâne! (n.r – Copos a intrat nedrept la pușcărie?) Nedrept față de faptul că el a băgat 30.000.000 din banii lui. Cum să iei un milion de la Galata fără să ai documente? Cum e posibil?!”, adăugat fostul oficial din Giulești.

Cristi Săpunaru s-a născut pe 5 aprilie 1984, la București, și a început fotbalul la vârsta de 6 ani, la FC Național, club la care a fost legitimat până în 2006. A fost anul în care „Săpun” și-a îndeplinit visul copilăriei și a semnat cu echipa sa de suflet. Rapid a plătit 500 de mii de euro pentru transferul fundașului din „Parcul cu Platani”.

După plecarea la Porto, din 2008, Cristi Săpunaru a mai revenit de trei ori în Giulești, în perioadele 2010, 2015 și 2021-2025. Are în palmares cu Rapid doar două trofee, Cupa și Supercupa României, ambele câștigate în 2007.

Săpunaru a atins apogeul carierei pe „Dragao”, acolo unde a evoluat din 2008 până în 2011. Cu FC Porto, fostul fundaș a cucerit nu mai puțin de zece trofee, dintre care trei titluri de campion al Portugaliei și o Cupă UEFA (2011).

Fost internațional, Cristi Săpunaru a jucat 11 ani pentru echipa națională a României. În tot acest timp, a bifat 36 de selecții și a fost prezent la două turnee finale, Euro 2008 și Euro 2016. Din CV-ul lui Săpunaru mai fac parte Callatis Mangalia, Zaragoza, Elche, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor și Denizlispor.

Retras de la Rapid la finalul sezonului 2024-2025, Idolul tribunelor din Grant nu a mai continuat ca jucător și nici nu a primit un loc în conducerea clubului. La finalul campionatului trecut au apărut zvonuri conform cărora Săpunaru ar fi introdus alcool la antrenamentele Rapidului.

După ce i s-a terminat contractul, . De asemenea, a subliniat că nu i-a fost propusă nicio funcție în club după retragere. Deși era așteptat ca Săpunaru să fie noul director sportiv al Rapidului, conducerea a ales o altă variantă, pe italianul Mauro Pederzoli.

Se vorbește prost și se minte. A spus Angelescu niște chestii care nu sunt adevărate. Știe el că nu aș fi acceptat nicio funcție în cadrul Rapid, are vreo informație în sensul ăsta? Nu am primit nicio ofertă oficială. Nu au avut curajul să vină să îmi spună lucrurile în față. Nu stau într-un club, nu stau să deranjez pe nimeni. Dacă bănuiește și eu bănuiesc că poate acceptam.

Sunt 100% convins că mi s-a înscenat (n.r. – cu alcoolul), am filmările. Eu nu spun că mi-a înscenat Șucu sau Angelescu, dar am avut discuția asta cu Angelescu și i-am spus. Puneți-l în direct cu mine, eu nu am nicio treabă. Persoana va apărea, este una iubită de suporteri, când va începe procesul” – Cristi Săpunaru