O nouă bornă negativă bifată de Manchester United! Ruben Amorim, cel mai slab antrenor al „Diavolilor roșii” după Al Doilea Război Mondial. Cifre de coșmar pentru portughez

Alex Bodnariu
15.09.2025 | 09:00
O nouă bornă negativă bifată de Manchester United! Ruben Amorim, cel mai slab antrenor al „Diavolilor roșii” după Al Doilea Război Mondial. Cifre de coșmar pentru antrenorul portughez

Manchester United, un club cu milioane de fani pe toate continentele, e în criză totală. „Diavolii roșii” au fost zdrobiți pe Etihad, 0-3 cu Manchester City, iar cifrele scoase la iveală după acest eșec par de-a dreptul șocante: Ruben Amorim are cel mai slab procentaj de victorii al unui antrenor al lui United de după Al Doilea Război Mondial.

Manchester United, „demolată” pe Etihad! City a câștigat derby-ul cu 3-0

De câțiva ani buni, United nu mai respiră aerul tare al marilor performanțe. Dacă în trecut „Diavolii roșii” dominau fotbalul englez, în prezent par mai degrabă o echipă prinsă într-un cerc vicios al mediocrității. În sezonul precedent, formația de pe Old Trafford a terminat la limita zonei roșii a clasamentului, iar începutul noii ediții a fost de-a dreptul dezastruos: doar patru puncte strânse în primele patru etape și o nouă lecție usturătoare primită de la City.

Ironia e că United nu a dus lipsă de investiții. Vara trecută s-au cheltuit zeci de milioane pe transferuri, dar echipa arată la fel de vulnerabilă. Jocul e greoi, lipsit de idei, iar fanii încep să se teamă că actualul sezon se va transforma într-un coșmar.

Ruben Amorim nu a adus nimic nou pe Old Trafford

Conducerea clubului a mizat, în toamna trecută, pe Ruben Amorim, tehnicianul portughez care impresionase la Sporting Lisabona. Tânăr, promițător și văzut drept un „proiect de viitor”, lusitanul părea să fie alegerea inspirată pentru reconstrucția echipei.

Amorim a rămas însă prizonierul propriului sistem, incapabil să se adapteze unui campionat dur și mult mai rapid. Lipsa de reacție de pe bancă, rigiditatea tactică și, mai ales, eliminarea rușinoasă cu Grimsby Town, o echipă de liga a 4-a din Cupă, au pus în mișcare un val de critici în presa britanică.

Cifre rușinoase pentru Ruben Amorim pe banca lui Manchester United

Cifrele nu mint. Conform unei analize Sky Sports, Ruben Amorim are cel mai scăzut procentaj de victorii dintre toți antrenorii lui Manchester United de după Al Doilea Război Mondial. Sub comanda sa, clubul a coborât pe ultimul loc în clasamentul „ever-present” al Premier League.

Contextul devine cu atât mai dramatic cu cât vorbim despre cel mai slab start de sezon al lui United din 1992/1993. Atunci, Sir Alex Ferguson trecea printr-un început ezitant, dar avea să conducă echipa spre titlu după o revenire de poveste.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
